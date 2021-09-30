خبير عسكري: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مدان عسكريا ومبارك من الجهات الاستخباراتية

ملفات الحلقة: الكونغرس يوافق على فتح تحقيق حول كارثة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ويبدأ بضباط عسكريين، الوضع في إدلب وشراء "إس -400" أولى موضوعات القمة بين بوتين وأردوغان، الصين تميط اللثام عن مجموعة من الطائرات الجديدة في معرض الفضاء 2021.

وافق الكونغرس على مشروع من شأنه فتح تحقيق حول كارثة الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان. وبحسب مصادر مطلعة فإن التحقيق سيبدأ بقادة بارزين في الجيش الأمريكي وسيشمل التحقيق الحديث عن سوء التقديرات العسكرية الأمريكية وطريقة الإنسحاب غير المدروس.

وعن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي لشؤون عسكرية:

"إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مدان عسكرياً من قبل المؤسسات العسكرية ومبارك من الجهات الاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن الانسحاب كا يجري بحسب رؤية تتبناها السي إي إيه" . وأضاف قائلاً: "إن البنتاغون يقرأ الانسحاب من أفغانستان كفشل عسكري، وأن المدان الرئيسي بفوضوية هذا القرار هو المؤسسة العسكرية بحسب وزارة الدفاع الأمريكي".

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أوضح المتحدث باسم القوات الجوية الصينية شن جين كه في مؤتمر صحفي، أن "من بين الطائرات التي سيتم الكشف عنها لأول مرة الطائرة المطورة محليا "دبليو.زد-7" والتي سيتم استخدامها في مهام الاستطلاع الحدودية والدوريات البحرية، كما سيتم عرض طرازات هامة أخرى بينها المقاتلة الشبح "جيه-20" وطائرة النقل الثقيل "واي-20".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعه