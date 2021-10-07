خبيرعسكري: الخلافات الجوهرية الصينية الأمريكية قد تتحول إلى مواجهة عسكرية في المستقبل القريب

ملفات حلقة برنامجنا اليوم: واشنطن قلقة من تصعيد عسكري استفزازي صيني تجاه تايوان، المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي يؤكد على أن أي تغيير عند الحدود مع أذاربيجان هو خط أحمر، الحشد الشعبي غير مشمول بالتصويت الخاص في الانتخابات العراقية.

لا تزال تداعيات الوجود الصيني في الأجواء التايوانية تشير إلى حدوث تغيرات قد تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، حيث أعربت الولايات المتحدة الأمريكة عن قلقها حيال التصعيد الصيني تجاه تايوان. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وعن أزمة الصين وتايوان قال الخبير العسكري العميد إلياس فرحات لبرنامج شؤون عسكرية:

"إن الصين تطالب بتايوان وتعتبرها جزءا من البر الصيني، وهناك خلافات جوهرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي".

وأضاف قائلاً: "إن الخلاف بين الصين والولايات المتحدة على خلفية التصريحات الأخيرة قد يتحول إلى مواجهة عسكرية في المستقبل القريب".

خبير: تركيا وإسرائل تدفعان أذربيجان للتورط مع إيران والرد العسكري وارد

أكد الخبير بالشأن الإيراني، عماد أبشناس، في حديثه لبرنامج "شؤون عسكرية" أن "إيران لجأت إلى الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة مع أذربيجان حول قضية الحدود، ولكن بدون نتيجة، وبالتالي من حق إيران أن تحمي مصالحَها القومية والوطنية".

وأضاف قائلاً: إن "إيران بالتأكيد لا تريد أن تشن حرباً ضد جارتها ولكن إذا لم يتعقل الأذريون فستكون النهاية حرباً أو ضربة عسكرية".

التفاصيل في الملف الصوتي.

شيماء ثامر – محمد جمعه