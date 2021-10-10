قيادات عسكرية أمريكية :"نصحنا بايدن ولكنه لا يحب الناصحين"

ملفات الحلقة: قادة البنتاغون يكذبون بايدن أمام الكونغرس حول الانسحاب من أفغانستان، لجنة الأمن والدفاع القومي في البرلمان العراقي لا تستبعد قيام إيران بضربة عسكرية داخل أراضي البلاد، مدفع القيصر الروسي يتصدر تصنيف أضخم المدافع في العالم .

بعد موافقة الكونغرس الأمريكي على إجراء تحقيق مع ضباط بارزين وقيادات في وزارة الدفاع الأمريكية على خلفية الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، تم الاستماع إلى إفادة قائد القيادة المركزية كينيث ماكينزي، وخلال الجلسة أكد الأخير أنه قدم توصيات بضرورة إبقاء 2.5 ألف جندي في أفغانستان مع إمكانية رفع هذا الوجود إلى 3.5 ألف جندي، بهدف المضي قدما نحو "حل تفاوضي".

وعن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، الدكتور محمود عبد السلام، لبرنامج "شؤون عسكرية": "إن تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوصيات وزارة الدفاع بإبقاء 2500 جندي أمريكي في أفغانستان في قاعدتين عسكريتين، وتداعيات ما حصل في أفغانستان، بالإضافة إلى العبث في أمن البلدان المتاخمة لأفغانستان وغيرها من القرارات، سيكون محط استجواب له أمام الرأي العام".

خبيرعسكري: إيران لن تتورط بتوغل عسكري داخل العراق رغم حشدها لقوات كبيرة من الحرس الثوري على الحدود.

أشار الخبير في شؤون الأمن والدفاع، العميد ضياء الوكيل، في حديثه لـ"شؤون عسكرية"، حول تصريحات لجنة الأمن والدفاع العراقي بعدم استبعاد حدوث ضربة عسكرية في أراضي إقليم كردستان، وأن إيران قد تكتفي باستخدام المدفعية والطائرات من ترسانتها العسكرية الكبيرة، مضيفًا: "إيران لن تتورط بتوغل بري على الرغم من وجود قواتها العسكرية على الحدود العراقية وذلك للضغط وليس لشن الحرب".

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شيماء ثامر – محمد جمعه