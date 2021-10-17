موسكو مستعدة لإجراء اتصالاتها للحفاظ على استقرار آسيا

ملفات الحلقة: تفاصيل عملية القبض على نائب البغدادي بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) يرويها خبير عسكري عراقي، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يؤكد أن الناتو يعمل على تسخين الوضع في آسيا، والكويت تسمح للنساء، للمرَّة الأولى، الالتحاق بالجيش ضمن تخصصات معينة، والجيش الروسي يدرب جنودًا سوريين على استخدام قاذفات اللهب، البحرية الروسية تستخدم لأول مرة طائرات من دون طيار في تدريباتها.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف أن موسكو أبلغت وكيلة وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فيكتوريا نولاند أن موسكو لن تقبل مطلقاً التواجد العسكري الأمريكي الأطلسي في آسيا الوسطى، مشيرة إلى أن روسيا على استعداد لإجراء محادثات على مختلف المستويات لمنع تسخين الأمور في أسيا.

ويرى المدير العلمي لمعهد المشاكل الاقليمية والأكاديمي دميتري جورافليوف، أن واشنطن تسعى إلى إضعاف الجميع، وذلك بخلق حرب غير ساخنة مع الجميع، وأضاف حول مساعي واشنطن للسيطرة العسكرية على أوروبا وتركها تواجه مصيرها مع مختلف القضايا الاجتماعية الشائكة التي سيسببها تدفق اللاجئين.

العراق يوجه ضربة مدوية للإرهاب بمساندة دول الجوار

تمكنت المخابرات العراقية من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين والمطلوبين دولياً وهو سامي جاسم الجبوري، نائب زعيم ما يعرف بتنظيم "داعش" الإرهابي، والمحظور في روسيا. وخلال حديثه لبرنامج "شؤون عسكرية" أكد الخبير العسكري الدكتور عماد علو بأن عملية إلقاء القبض على هذا المجرم تعد ضربة قوية لـ"داعش" وأنها تمت بتنسيق عالي المستوى بين جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهازي المخابرات في سورية وتركيا".

التفاصيل في الملف الصوتي.

شيماء ثامر – محمد جمعه