خبير عسكري: تركيا ترقص على الحبلين وأمريكا لن توافق على ذلك

نناقش في حلقة اليوم الملفات الآتية: قراصنة يستهدفون شركات تكنولوجيا عسكرية وأصابع الاتهام تتجه نحو إيران، غزل تركي لإبرام صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، موسكو تطرد مدمرة أمريكية حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية، "حماة الصداقة" يبدؤون تدريباتهم المشتركة بين مصر وروسيا، ونظارات خاصة للجنود ينتجها مصنع روسي.

ما زالت أصداء الطلب التركي، الذي قدمته أنقرة إلى الولايات المتحدة لغرض شراء طائرات "إف-35" و"إف-16"، يلاقي العديد من الانتقادات، حيث يرى مراقبون أن ضعف العلاقات بين البلدين يعتبر واحدا من الأسباب التي ستؤثر على قبول أو رفض الطلب من قبل الجانب الأمريكي. ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكة أنها ستدرس وبعناية جوانب هذه الصفقة، أعلنت أنقرة في حال ترددت الولايات المتحدة، بأنها سلتجأ إلى روسيا لشراء طائرات "سو 35"، و"سو 57".

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود أن تركيا ترقص على الحبلين، مضيفا أنه "لن تكون هناك صفقة ولكن الهدف من الإعلان هو للضغط على روسيا، التي بدأت مرحلة من التصعيد غير المسبوق باستهداف الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا".

خبير عسكري: إيران دخلت حربها مع واشنطن منذ الإطاحة بنظام الشاه

في ظل الاتهامات التي تم توجيها لإيران على خلفية الاختراقات لعدد من الشركات العسكرية والأمنية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، بعد أن أشارت شركة مايكروسوفت بإصابع الاتهام إلى إيران، أكد الخبير الأمني والأستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي في حديثه مع شؤون عسكرية،

"أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانت قد بدأت منذ لحظة الإطاحة بنظام الشاه وكانت هذه الحرب أيديولوجية" وأضاف قائلاً: "نحن الآن على أعتاب الحرب المفتوحة بين الطرفين وخاصة في حال تلكؤ الاتفاق النووي".

التفاصيل في الملف الصوتي.

شيماء ثامر – محمد جمعه