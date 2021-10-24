خبير عسكري: القرارات الأحادية الجانب كانت واحدة من أسباب تعليق روسيا لعمل بعثتها في الناتو

وعن هذا القرار تحدث الخبير العسكري، أندريه أليتسكي، لشؤون عسكرية، بأن قرار روسيا تعليق عضويتها في الناتو لم يأت إلا بعد خطوات أحادية الجانب استمر في إتخاذها حلف شمال الأطلسي، والذي يعتمد على النفسية الانجليزية في القرارات، مضيفاً، بأن روسيا لم تكن توافق على علاقات غير ندِّيَّة مع الناتو ومن المنطقي أن تتخذ روسيا مثل هذه القرارات .

قواعد عسكرية أمريكية على بعد أميال من تركيا نتيجة لإتفاق عسكري مع اليونان

يعد الاتفاق الأمني الذي تم إبرامه بين واشنطن واليونان واحدًا من الاتفاقات التي تثير الجدل، خاصة وأنه يتيح للولايات المتحدة الأمريكية التواجد في 4 قواعد عسكرية في اليونان وعلى بعد أميال من تركيا. يرى المراقبون أن هذا التواجد قد يؤثر على العلاقات التركية الأمريكية، بالرغم من تأكيد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بأن الاتفاق جاء للمحافظة على استقرار وازدهار الجانبين ولا يستهدف طرفاً معيناً.

عن أبعاد هذا الاتفاق قال الخبير في شؤون الأمن والدفاع العميد ضياء الوكيل لشؤون عسكرية، إن التعاون العسكري بين واشطن وأثينا هو أمر طبيعي وليس بالضرورة أن يكون موجهاً ضد تركيا حتى وإن إختلفت معها الولايات المتحدة الأمريكية حول صفقة أس 400 الروسية.

التفاصيل في الملف الصوتي

إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعه