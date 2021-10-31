خبير عسكري: سوريا تمتلك من القوات العسكرية مايردع الكيان الصهيوني

ملفات الحلقة: الوضع الأمني في العراق في تراجع، وفد أمني رفيع المستوى يتوجه إلى ديالى، إيران تسعى لنصب صواريخ أرض جو في ثلاث دول عربية، تدريبات أمريكية بحرينية لسفن مسيَّرة في الخليج العربي، حماة الصداقة تختتم تدريباتها في مصر.

تسعى إيران لنصب صواريخها في 3 بلدان عربية لمواجهة إسرائيل وهي العراق وسوريا ولبنان، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية، عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء رضا شريقي لشؤون عسكرية، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تحاول نصب صواريخ في سوريا كما أن الجمهورية العربية السورية لا تفكر بهذا الأمر على الإطلاق وذلك لأننا نمتلك من القوات العسكرية مايردع الكيان الصهيوني عن تنفيذ المهام التي يقوم بها.

خبير عسكري: تنظيم "داعش" يحاول إحداث شرخ مجتمعي في العراق لإثبات وجوده

استمرت ردود الأفعال المحلية والدولية في إدانة الهجوم الذي تعرضت له قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية في ديالى والذي شنه تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) والذي راح ضحيته أكثر من 37 مواطنن كما خلف العديد من الجرحى. أكد مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، اللواء الركن عماد علو في حديثه لشؤون عسكرية :

"أن تنظيم داعش يحاول استثمار مسألة الطائفية والعمل على إحداث شرخ في المجتمع العراقي من خلال هجماته الأخيرة، مضيفًا أن التنظيم الإرهابي يحاول الحصول على بيئة حاضنة نتيجة ردود الأفعال السلبية من هذه الجهة أو تلك حول هذه العمليات.

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعة