خبير: أسباب تدفع عناصر الجيش الأفغاني السابق للانضمام إلى تنظيم "داعش"

ملفات الحلقة: عناصر من الجيش الأفغاني السابق ينضمون إلى تنظيم "داعش"، شركة روسية بصدد تسليم السعودية ودول أخرى طائرات مسيرة، فرقة الموت بقبضة المخابرات العراقية وجنايات البصرة تصدر حكما بالإعدام، السلاح الصامت هو سلاح يقتل تحت الماء من مسافة 30 متر.

أشارت صحيفة أمريكية إلى انضمام عدد من عناصر الجيش الأفغاني السابق وجهاز المخابرات إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وعن أسباب توجه عناصر الجيش الافغاني السابق إلى "داعش"، يقول الخبير بالشأن الآسيوي، إسلام المنسي، لـ"شؤون عسكرية"، إن هذه الظاهرة لها أسبابها ودوافعها، ومن هذه الأسباب أن عناصر الجيش الأفغاني السابق والذين تلقوا الخبرة والتدريب على يد القوات الأمريكية وجدوا أنفسهم في مأزق بعد تولي حركة طالبان السلطة، حيث أنهم لم يتمكنوا من الهرب إلى خارج البلاد، فضلا عن التخوف من ردود أفعال انتقامية في الداخل الأفغاني، بالإضافة إلى غياب المقاومة المنظمة مثلما كان ذلك في بنجشير.

عناصر فرقة الموت تنفذ جريمتها بنكهة مقدسة بحسب الاعترافات

أصدرت محكمة جنايات البصرة قبل أيام قرارا حكمت بموجبه بإعدام المتهمين بجريمة اغتيال المراسل الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور الصحفي صفاء غالي، وبينت التحقيقات أن المنفذين هما أعضاء في فرقة الموت، فيما أكد المسؤول عن تنفيذ الجريمة أنه نفَّذ أوامر بفتوى دينية من خارج العراق لتصفية عبد الصمد وغالي.

وخلال حديثه لـ"شؤون عسكرية"، قال الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي، إن الاتهامات التي تحدثت عن وجود علاقة بين منفذي عملية الاغتيال وقيادات في الحشد الشعبي هي اتهامات صدرت من قبل أتباع وذيول الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لإعطاء صورة سيئة عن الحشد الشعبي الذي قدم الدماء والشهداء وحرر الأرض، وتساءل البرزنجي كيف يمكن اتهام هذه القيادات التي دافعت عن كل أطياف الشعب العراقي بلا استثناء.

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أعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه