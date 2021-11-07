خبير عسكري: الخيار بين دول الجوار الأفغاني هو بين السيء والأسوء

ملفات الحلقة: فلاديمير بوتين يهدد واشنطن، ويتحدث عن منظومة الدفاع الجوي إس 500، داعش يقتحم مستشفى عسكريا مستخدمًا انتحاريين، وأفغانستان في فوهة المدفع، حرب جديدة في العراق عنوانها نار الطائفية، والصدر يكتب: "إخوان سنة وشيعة والعراق لن نبيعه"، الإندبندنت البريطانية تنشر معدلات التنمُّر والتحرُّش بالنساء داخل الجيش البريطاني.

تراقب الأوساط السياسية والأمنية عن كثب تطور الأحداث في أفغانسان وخاصة بعد الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) على مستشفى عسكري في كابول، مستخدما فيه خمسة انتحاريين.

عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والعسكري، العميد الدكتور محمود عبد السلام خلال حواره في برنامج "شؤون عسكرية"، إن: جميع دول الجوار الأفغاني لها مصلحة بأن تتمكن حركة طالبان من السيطرة الفعلية على أفغانستان، لأن البديل سيكون أكثر سوء، والخيار بين دول الجوار الأفغاني هو بين السيء والأسوء، وأن حركة طالبان تحاول أن تظهر نفسها على الساحة العالمية بأنها دولة إسلامية ولكن بطابع مقبول دوليًا وبتشدد أقل.

خبير: "هناك ضعف في الجهد الإستخباراتي وضعف في معنويات القوات العسكرية".

شهدت محافظة ديالى في العراق وخاصة قضاء المقدادية بعد الهجوم الذي تعرضت له المنطقة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، شهدت تهجيرا لعوائل سنية في منطقة الإمام بعد تعرضها لاعتداء من عشائر شيعية، منها القتل وحرق المنازل مما اضطرهم إلى النزوح نحو بعقوبة.

وعن تداعيات المشهد الأمني في محافظة ديالى، قال الخبير بالشأن العراقي علي البيدر عبر برنامج شؤون عسكرية، بأن التغيرات الأمنية التي تحصل بعد كل خرق أمني تشهده البلاد، تؤكد على عدم وجود مجسات للاستشعار الأمني في الكثير من المناطق، وكان من الأولى لو يتم تغيير القادة الأمنيين والخطط الأمنية لتلافي حدوث مثل هذه الخروقات الأمنية.

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إعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعة