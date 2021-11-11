خبيرعسكري: منظومة الدفاع الجوي "سيرام" غير كفوءة في مواجهة المسيرات من الناحية العسكرية

تستمر تداعيات المشهد الأمني والعسكري العراقي وحيث تصدرت الأحداث الأخيرة اهتمامات الشارع العراقي والدولي، خاصة بعد استهداف رأس هرم الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، والذي نجا من محاولة اغتيال تعرَّض لها في منزله نفذتها طائرات مسيَّرة، لم تستشعر بها منظومة الدفاع الجوي الأمريكية.

أكد الخبير العسكري والعميد، هيثم حسون، في حديثه لـ"شؤون عسكرية" على أهمية المناورات العسكرية السورية الروسية في شمال سوريا.

وأشار حسون إلى أهمية الشمال السوري، مبينًا الغاية والهدف من هذه المناورات، التي اعتبرها "مقصودة" - بحسب تعبيره - من قبل سوريا وحليفها الروسي وأنها "جاءت مباشرة بعد التهديدات التي أطلقها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيقوم بتنفيذ عملية عسكرية في الشمال السوري".

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