خبير عسكري: إيران تحاول أن تتمدد عن طريق مجموعة حلفاء لها في العراق واليمن ولبنان

يستمر التصعيد بين واشنطن وإيران والذي وصل إلى مراحل متقدمة من الاستفزاز بين الجانبين، وخاصة بعد أن قامت مسيَّرات أمريكية بالدخول إلى منطقة المناورات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، عن تاريخ هذا الصراع قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي في حديثه لـ"شؤون عسكرية"، إن "إيران في عهد الشاه كانت تمثل دور شرطي الخليج وكان لها دور فاعل ومؤثر بالرغم من الحضور الآخر للمملكة العربية السعودية، إلا أن الولايات المتحدة كانت تعتمد على إيران بشكل أكبر، ولكن هذه المعادلة اختلفت مع تغير النظام في إيران".

خبير: إن بعض الدول الأوروبية أصبحت تدرك أنها خاضعة كثيرًا للقرار الأمريكي

أكد الخبير الخبير والمحلل السياسي اندريه أنتيكوف، خلال حديثه لبرنامج "شؤون عسكرية"، أنه في الفترة الأخيرة أصبحت بعض الدول الأوروبية تدرك أنها خاضعة للقرارالأمريكي وهذا ما حصل في أفغانستان وغيرها من الدول فهناك قرارات أحادية تتخذها الولايات المتحدة دون الرجوع إلى الدول الأعضاء في الناتو، وأضاف قائلا: "بأنه لا يوجد هناك موقف موحد ولا أي ثبات في صفوف الناتو باستثناء الخلافات التي تزداد يوما بعد يوم".

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أعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعة