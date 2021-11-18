خبير عسكري: إن ما حصل في سوريا من دمار كانت واشنطن هي المايسترو المشرف عليه

ملفات الحلقة: الولايات المتحدة وسياساتها العسكرية الخاطئة وخطط جديدة لإعادة الهيبة من جديد، مدرعات أمريكية وطائرات روسية في عرض عسكري لـ"طالبان"، شركة عسكرية إسرائيلية تفتتح فرعاً لها في الإمارات، "كش ملك" وحديث لصناعها في معرض دبي للطيران.

القيادة المركزية الأمريكية تعترف بأنها أخفت معلومات عن ضربة جوية وجهتها في سوريا عام 2019 أودت بحياة 70 مدنياً من بينهم نساء وأطفال ولكنها تؤكد أن الضربة كانت مشروعة، وعن الموضوع قال الخبير الأمني العسكري اللواء رضا شريقي في حديثه لشؤون عسكرية:

"إن الغارة الجوية الأمريكية والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء لو كانت معكوسة بحيث أن الجيش االسوري هو الذي قام بهذا الدمار لكانت قامت الدنيا ولم تقعد، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع وبوسائل إعلامها ونفوذها على الدول الأخرى تستطيع أن تحول هذه الحادثة لصالحها تماماً بحيث تظهر واشنطن هي البريئة وتعمل على تطبيق القانون الدولي".

خبير: الولايات المتحدة تتعامل مع قطر كوسيط بينها وبين ملف الإسلام السياسي

أكد الخبير في الشأن الآسيوي إسلام المنسي خلال حديثه لبرنامج شؤون عسكرية أن اختيار واشنطن لقطر كحامي لمصالحها في أفغانستان يأتي من نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للدوحة كوسيط بينها وبين ملف الإسلام السياسي والحركات الإسلامية، وأضاف قائلاً:

"نتيجة للقرب النسبي بين قطر وأفغانستان فإن حركة طالبات تحتفظ بعلاقات جيدة مع الحكومة القطرية، لذلك تقوم الأخيرة بالوساطة بين الطرفين".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعه