بمن يستنجد سكان الرقة لتحرير مدينتهم من الأمريكان وما هو سيناريو تحرير إدلب؟

بدأت الولايات المتحدة تهدد وتتوعد الجيش السوري في حال نفذ عملية عسكرية محتملة ضد "جبهة النصرة" الإرهابية والمجموعات المرتبطة بها في إدلب شمالي سوريا، بينما لا زالت القوات الأمريكية تحتل الرقة والتنف بعد أن حرر الجيش السوري حسب تقرير وزارة الدفاع الروسية أكثر من 95% من الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.

© Sputnik . Aleksei Kudenko وزير الخارجية الروسي يستقبل نظيره التركي غدا في موسكو لبحث إدلب

فالجيش السوري أكمل تحضيراته واستعداداته لتحرير مدينة إدلب وريفها من سيطرة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة التي أعلن قادتها أنهم لن يتفاوضوا مع الطرف الروسي والسوري لتسليم المدينة والريف، كما حصل في الجنوب السوري والغوطة الشرقية وريف حمص سابقا، فيما بدأت الحرب الإعلامية الغربية ضد الجيش السوري والتهديد والوعيد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ستقوم بالرد في حال استخدم الجيش السوري أسلحة كيميائية، رغم أن العالم يعرف أن سوريا تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013 وبإشراف دولي، من جانب آخر يربط جون بولتون مستشار الرئيس الرئيس الأمريكي بقاء القوات الأمريكية في سوريا بتواجد إيران وداعش على الجغرافية السورية، حيث قال بولتون: إن وجود القوات الإيرانية وتنظيم داعش في سوريا، يستدعي بقاء قوات الولايات المتحدة هناك. وهنا نسأل السيد بولتون أين ذهب الآلاف من عناصر داعش الذين كانوا في مدينة الرقة حين دخلتها القوات الأمريكية ودمرتها؟ ومن صنع "داعش" الإرهابي وقبله تنظيم "القاعدة"؟

ولما ذا كل هذا القلق الغربي على مصير إدلب حين أعلن الجيش السوري تحريرها من "جبهة النصرة" الإرهابية، كلذلك يدل على أن الغرب غير معني بمحاربة الإرهاب، بل يدعم الجماعات الإرهابية لاستمرار الحرب في سوريا.

© Sputnik . firas alahmad بولتون يكشف موقف أمريكا من وضع الجولان وغزة

عن تحضيرات الجيش السوري لتحرير مدينة إدلب يقول المحلل السياسي كمال جفا: أنهى الجيش السوري كل العمليات العسكرية في الجنوب، إن كان في شرق مدينة درعا وشرق السويداء، كما أنهى العمليات في الجبهة الأعقد وهي الحدود السوري مع فلسطين المحتلة، رغم ما تحدثت عنه اسرائيل عن خطوط حمر، ولكن الحراك الدبلوماسي الروسي المكثف أعطى نتيجة ممتازة، وسيطر الجيش السوري على كامل الجنوب ووصلنا إلى وضع ميداني جديد، واليوم هناك فائض في القوة العسكرية لدى الجيش السوري وخاصة بعد تحرير القلمون الشرقي والغوطة الشرقية والجنوب السوري، ولم تبق قوات سورية كبيرة إلا في منطقة التنف لمحاصرة القاعدة الأمريكية، لذلك فإن فائض القوة العسكرية السورية تم تحويلها من قوات النخبة بالتوجه إلى إدلب وقد تم الانتهاء من انتشار قوات الجيش السوري حول إدلب، لكن مهذا الانتشار للقوات السورية تصاعدت التصريحات والتهديدات من دول العدوان الثلاثي، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حيث صدر عنها بيان حول جريمة الأسلحة الكيميائية التي رتبتها "المعارضة" السورية ونفذتها، وقالت إنها تحذر الرئيس السوري والقيادة السورية من أي استخدام للسلاح الكيماوي، وهذا التحذير هو عبارة عن ذريعة أمريكية، تعودت عليها القيادة السورية والحلفاء، وكل ذلك من أجل إيقاف العملية العسكرية لتحرير إدلب في الشمال السوري، كما دول العدوان بدأت العزف على الوتر الإنساني، لكن القيادة العسكرية السورية وبالتعاون مع الحليف الروسي قامت بتقسيم مسرح العمليات والقطاعات بالاتفاق مع تركيا للقضاء على جبهة النصرة التي رفض قاتها تسليم الأسلحة الثقيلة والتفاوض مع الروسي والسوري، وهناك عمل على مسارين، مسار إنساني ومسار عسكري، وهذا يعني أنه لن يتم فتح كل جبهات إدلب دفعة واحدة بسبب الكثافة السكانية في بعض المناطق، وقد أصبحت إدلب سجنا كبيرا للجماعات الإرهابية، وسيتم تحريرها تدريجيا والقضاء أولا على المجموعات الإرهابية الأخطر في الجهة المحاذية لمدينة حلب…

وتابع كمال جفا: تريد تركيا أن تنهي الوضع الشاذ في إدلب بالتعاون مع روسيا وإيران، والمرحلة الأولى هي المنطقة الجنوبية من مدينة إدلب، والعمل على مبدأ خطوة، خطوة، والعمل بمسار إنساني ومسار عسكري، ولا مفر من عملية لإنهاء الفصائل الإرهابية وفي المرحلة الأولى ستشمل العملية المنطقة الممتدة من جنوب مدينة حلب وحتى شمال حماه طولها 93 كيلومترا، وهذه المنطقة استراتيجية يقع عليها الطريق الدولي دمشق حلب، ومن ثم ستكون هناك عملية روسية سورية للقضاء على الجماعات الإرهابية وعلى رأسها فصائل الحزب التركستاني والتي تطلق الدرونات، وركيا قد تغيرت إلى جهة لملة وإنهاء الجرح السوري.

© AFP 2018 / Bulent Kilic سوريا... اشتباكات عنيفة في الرقة بين قسد ومسلحين مجهولين

من جهته تحدث خليل هملو وهو من سكان الرقة حيث يزور مدينته بين فترة وأخرى عن الوضع المدينة في ظل الاحتلال الأمريكي: منذ ثلاثة أسابيع كنت في مدينة الرقة وتجولت فيها والتقيت بالسيدة ليلى مصطفى وهي بمثابة رئيس مجلس الرقة المدني، فأخبرتني بأن عدد المباني المدمرة حوالي 35 ألف منزل وأن حوالي 85% من المدينة تم تدميره بشكل كامل، ومنذ بدء التحالف الدولي مع قوات "قسد بتاريخ 5\6\2017 حتى العاشر من أوكتوبر 2017 أي حوالي أربعة أشهر من العمليات العسكرية، دمر هذا التحالف كل المباني المكونة من ثلاثة طوابق وما يزيد، بشكل كامل، بحجة وجود قناصين من داعش في تلك الأبنية، وكلنا يعرف أن مسلحي "داعش" لم يسقطوا أي طائرة للتحالف الدولي في مدينة الرقة، لذلك كان الهدف هو تدمير المدينة، وقد تم تدمير أغلب مدارس المدينة حيث أن تنظيم "داعش" كان يتستخدم هذه المدارس مستودعات ومقرات له، وبشكل عام فقد كان هدف التحالف هو تدمير كل البنية التحتية والمنشآت الحكومية، كما تدمر التحالف أكثر من 70 منشأة حكومية ومدينة في الرقة، وحتى خزانات المياه والجسور على نهر الفرات في المدينة والريف تم تدميرها كلها، ولم يترك التحالف شيئا إلا ودمره في المدينة، ورغم كل هذا الدمار والخراب فقد عاد عدد كبير من أهالي المدينة إلى أرضهم وخاصة إلى الأحياء الشرقية، وأصبحت تعج بالسكان، وحسب التقديرات فاليوم يعيش في الرقة حوالي 180 ألف نسمة، وكل ما يقال أن التحالف انتقم من داعش في الرقة فهو كاذب، وكلنا يعرف أن الذي أسس "داعش" هي الولايات المتحدة، وكيف يمكن أن تسمح الولايات المتحدة خروج مسلحي "داعش" بأمان من الرقة ومن ثم تقول إنها تحارب "داعش"، ومن ثم نقل إرهابيي "داعش" عبر شاحنات، وكل ذلك موثق بالصور ومقاطع الفيديو من قبل وسائل إعلام بريطانية من خلال لقاءات مع سائقي الشاحنات التي نقلت الإرهابيين من منطقة المشفى الوطني إلى مناطق شرق سوريا في محافظة دير الزور، لذك فإن العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لم يكن هدفها ضرب تنظيم "داعش" بل تدمير المدينة الذي تجاوز كل التصورات بحجمه، ولم تشهد أي منطقة في سوريا مثل هذا الدمار، ويمكن أن نقول إن التحالف الدولي حرر مدينة الرقة من أهلها ومن بنيتها وحضارتها وتاريخها، ودمرها بشكل كامل، والوليات المتحدة تضع حجج كثيرة من أجل أن لا يتم إعادة إعمار المدينة وإعادة الاستقرار لها.

وتابع خليل هملوا: أهل الرقة ينتظرون الجيش السوري إلى المدينة، لعودة المؤسسات الحكومية الخدمية إلى العمل، وقوات سوريا الديمقراطية ليست قادرة على إدارة المدينة بشكل كامل، وقد حصلت مواجهات عديدة بين أهالي الرقة و"قوات سوريا الديمقراطية"،فمثلا عنفات سد الفرات لا تعمل ويحتاج إلى خبراء وأجهزة صيانة ولا أحد يملك ذلك سوى الدولة السورية التي يمكن لها أن تستعين بروسيا التي ساهمت ببناء هذا السد بشكل أساسي، وأكثر من ذلك فإن كل مناحي الحياة معطلة في المدينة وينقصها الكثير في مجال الصحة والتعليم وتعاني منذ سبع سنوات من غياب المدارس والمراكز الصحية، والمحتل الأمريكي لا ينظر إلى هذه القضايا بأي اهتمام، بالنسبة له الرقة خزان نفطي وورقة للضغط من أجل تحقيق أهدف سياسية.

ويضيف خليل هملو: "سوريا الديمقراطية" والمجالس المحلية ستكون مجبرة على التفاوض مع الحكومة السورية في دمشق بعد خروج القوات الأمريكية، وبالتالي ستعود الرقة إلى كنف الدولة السورية، فأهل الرقة يعولون على الدولة السورية ويستنجدون بالجيش السوري السوري لتحرير مدينتهم من التحالف الأمريكي.

كان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قال: إن كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا من دون إذن دمشق عليها أن تغادر، وهنا نسأل كيف ستغادر الولايات المتحدة وهي الموجودة في الرقة والتنف ولديها قوات وفصائل مسلحة مثل قسد وبقايا داعش تحت مسميات أخرى بدون مقاومة شعبية؟

منذ بدء الحرب على سوريا لم نسمع أن الغرب قلق على منطقة دخلتها المجموعات الإرهابية، بينما يبدأ بالقلق والتهديد والوعيد إذا دخل الجيش السوري منطقة ما وحررها من قاطعي الرؤوس وآكلي القلوب واليوم تصرح كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أنها قلقة على مصير إدلب السورية ويحذرون من استخدام الكيميائي، لكن هذه الدول لم تر كيف تمارس المجموعات الإرهابية أبشع الجرائم بحق المدنيين في مدينة إدلب وريفها، ولم تقلق هذه الدول على ما حصل بمدينة الرقة التي دمرها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وهجر سكانها بحجة محاربة "داعش" الذي تم تهريب عناصره من إلى مناطق أخرى ليقاتل الجيش السوري، نعم هذا هو النفاق الأمريكي الغربي وازدواجية المعايير.

إعداد وتقديم نزار بوش