نقول لإسرائيل: أهلا بكم في الأجواء السورية وصواريخ "إس-300" تنتظركم

نفذ صبر موسكو من العربدة والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واستهداف مواقع الجيش السوري الذي تدعمه روسيا في محاربة الإرهاب العالمي، وجاء إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية ومنطقة ليست بعيدة عن القاعدة الجوية الروسية "حميميم"، فكان لا بد لروسيا إلا وأن تتخذ قرارا حاسما وترد على إسرائيل وكل الدول التي تفكر بتنفيذ اعتداءات على الأراضي السورية، فاتخذ الرئيس فلادمير بوتين قراره بتزويد الجيش السوري بمنظومة "إس-300" التي ستحمي الأجواء السورية من الاعتداءات إن كان بالصواريخ أو بالطائرات.

وكان بوتين أجرى اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي وبحث معهم الوضع في سوريا، وخلال الاجتماع أبلغ وزير الدفاع الحاضرين بتسليم منظومات "إس-300" وغيرها من المعدات العسكرية المخصصة إلى سوريا بغية تعزيز أمن العسكريين الروس في هذا البلد والدفاع عن الأجواء السورية أمام أي اعتداء جوي من قبل إسرائيل أو دول أخرى سبق ونفذت اعتداءات على مواقع الجيش السوري والبنية التحتية السورية والتي كانت تصب في صالح الجماعات الإرهابية ودعمها​، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار بتزويد سوريا بمنظومة الصواريخ "إس-300" الدفاعية إثر تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في سوريا يوم 17 سبتمبر الماضي.

وكشف شويغو أن روسيا سلمت لسوريا 49 قطعة من المعدات العسكرية في إطار توريد "إس-300"، مبينا أن تلك المعدات شملت آليات القيادة و4 منصات إطلاق وغيرها.

وأضاف شويغو أن الجانب الروسي أكمل عملية التسليم، مضيفا أن العسكريين الروس بدؤوا تدريب الخبراء السوريين على استخدام أنظمة "إس-300" المستوردة وسيكملون التدريبات خلال 3 أشهر.

وبعد إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا سلمت الجيش الروسي منظومة "إس-300"، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي وفي أول تعليق له على وصول "إس-300" إلى يد الجيش السوري، قال أفيغدور ليبرمان في تصريح إذاعي: "لا أستطيع القول إننا راضون عن وجود "إس-300" في سوريا. لكن بالنسبة لنا هذا الموضوع لا يقبل أي خيار آخر. لا مجال هنا للتهرب من اتخاذ القرارات وإسرائيل لا يمكنها الاستغناء عن مواصلة عملياتها العسكرية هناك."

يقول الخبير العسكري رضا أحمد شريقي:

يجب التنويه إلى أن الكيان الإسرائيلي ليس عدوا لسوريا وللأمة العربية فحسب، بل ويشكل القاعدة المتقدمة للمعسكر الغربي الغربي بشكل عام وللولايات المتحدة بشكل خاص، وسلاح الجو الإسرائيلي هو اليد الطولى لهذا المعسكر الغربي الامبريالي الذي يستهدف منطقتنا باستمرار، ولا شك أن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" هو مؤامرة، وهذا ما جعل الرئيس بوتين يصر على التحقيق، لأن كل ما جرى كان بقيادة الولايت المتحدة، وما تقوم به إسرائيل ليس موجها ضد سوريا فحسب، إنما تتصرف ضد الأصدقاء الروس المتواجدين في سوريا على وجه الخصوص والمحور الذي يواجه الولايات المتحدة بشكل عام، لذلك تم تسليم "إس-300" إضافة إلى نشر تقنيات عسكرية أخرى تتعلق بعملية التشويش الالكتروني، وهذا كله يصب في خانة الدفاع عن أجواء الوطن السوري وعن تواجد روسيا في المنطقة، وأي خرق للأجواء السورية سيكون الطرف الروسي بالمرصاد له، ومجموعات "إس-300" التي تم تسليمها لسوريا ربما لا تكون كافية، ولكن القوات الجوية-الفضائية الروسية المتواجدة على الأراضي السورية يمكن أن تغطي الثغرات المتبقية فيما إذا تعرضت سوريا لعدوان.

Ministry of Defence of the Russian Federation

وصول منظومات الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا