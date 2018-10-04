تسجيل
18:19 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    نادي المستشرقين

    نقول لإسرائيل: أهلا بكم في الأجواء السورية وصواريخ "إس-300" تنتظركم

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    نزار بوش
    الموضوع:
    تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا (82)
    0 10

    ضيفا الحلقة: الخبير العسكري رضا أحمد شريقي؛ والمحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف

    نفذ صبر موسكو من العربدة والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واستهداف مواقع الجيش السوري الذي تدعمه روسيا في محاربة الإرهاب العالمي، وجاء إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية ومنطقة ليست بعيدة عن القاعدة الجوية الروسية "حميميم"، فكان لا بد لروسيا إلا وأن تتخذ قرارا حاسما وترد على إسرائيل وكل الدول التي تفكر بتنفيذ اعتداءات على الأراضي السورية، فاتخذ الرئيس فلادمير بوتين قراره بتزويد الجيش السوري بمنظومة "إس-300" التي ستحمي الأجواء السورية من الاعتداءات إن كان بالصواريخ أو بالطائرات.

    وكان بوتين أجرى اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي وبحث معهم الوضع في سوريا، وخلال الاجتماع أبلغ وزير الدفاع الحاضرين بتسليم منظومات "إس-300" وغيرها من المعدات العسكرية المخصصة إلى سوريا بغية تعزيز أمن العسكريين الروس في هذا البلد والدفاع عن الأجواء السورية أمام أي اعتداء جوي من قبل إسرائيل أو دول أخرى سبق ونفذت اعتداءات على مواقع الجيش السوري والبنية التحتية السورية والتي كانت تصب في صالح الجماعات الإرهابية ودعمها​، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار بتزويد سوريا بمنظومة الصواريخ "إس-300" الدفاعية إثر تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في سوريا يوم 17 سبتمبر الماضي.

    وكشف شويغو أن روسيا سلمت لسوريا 49 قطعة من المعدات العسكرية في إطار توريد "إس-300"، مبينا أن تلك المعدات شملت آليات القيادة و4 منصات إطلاق وغيرها.

    وأضاف شويغو أن الجانب الروسي أكمل عملية التسليم، مضيفا أن العسكريين الروس بدؤوا تدريب الخبراء السوريين على استخدام أنظمة "إس-300" المستوردة وسيكملون التدريبات خلال 3 أشهر.

    وبعد إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا سلمت الجيش الروسي منظومة "إس-300"، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي وفي أول تعليق له على وصول "إس-300" إلى يد الجيش السوري، قال أفيغدور ليبرمان في تصريح إذاعي: "لا أستطيع القول إننا راضون عن وجود "إس-300" في سوريا. لكن بالنسبة لنا هذا الموضوع لا يقبل أي خيار آخر. لا مجال هنا للتهرب من اتخاذ القرارات وإسرائيل لا يمكنها الاستغناء عن مواصلة عملياتها العسكرية هناك."

    يقول الخبير العسكري رضا أحمد شريقي:

    يجب التنويه إلى أن الكيان الإسرائيلي ليس عدوا لسوريا وللأمة العربية فحسب، بل ويشكل القاعدة المتقدمة للمعسكر الغربي الغربي بشكل عام وللولايات المتحدة بشكل خاص، وسلاح الجو الإسرائيلي هو اليد الطولى لهذا المعسكر الغربي الامبريالي الذي يستهدف منطقتنا باستمرار، ولا شك أن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" هو مؤامرة، وهذا ما جعل الرئيس بوتين يصر على التحقيق، لأن كل ما جرى كان بقيادة الولايت المتحدة، وما تقوم به إسرائيل ليس موجها ضد سوريا فحسب، إنما تتصرف ضد الأصدقاء الروس المتواجدين في سوريا على وجه الخصوص والمحور الذي يواجه الولايات المتحدة بشكل عام، لذلك تم تسليم "إس-300" إضافة إلى نشر تقنيات عسكرية أخرى تتعلق بعملية التشويش الالكتروني، وهذا كله يصب في خانة الدفاع عن أجواء الوطن السوري وعن تواجد روسيا في المنطقة، وأي خرق للأجواء السورية سيكون الطرف الروسي بالمرصاد له، ومجموعات "إس-300" التي تم تسليمها لسوريا ربما لا تكون كافية، ولكن القوات الجوية-الفضائية الروسية المتواجدة على الأراضي السورية يمكن أن تغطي الثغرات المتبقية فيما إذا تعرضت سوريا لعدوان.

    وصول منظومات الدفاع الجوي إس-300 إلى سوريا
    Ministry of Defence of the Russian Federation
    وصول منظومات الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا

    بينما قال المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف حول فيما إذا حاولت إسرائيل تنفيذ عدوان على سوريا:

    ربما تواصل إسرائيل اعتداءاتها على سوريا، لكن يجب أن تفهم أن مظومات "إس-300" الجديدة بانتظارها وستصطدم معها، ولا بد من التذكير أن سوريا أسقطت طائرة إسرائيلية في شهر شباط\فبراير بواسطة منظومة "إس-200"، والآن وبعد أن تسلمت سوريا منظومة "إس-300" زادت قدرات الدفاعات الجوية السورية، فلذلك يمكن أن القول: أهلا وسهلا في الأجواء السورية، فالسوريون أصبحوا قادرين على حماية أنفسهم من الغارات الإسرائيلية التي هي خارج القوانين الدولية ونطاق الأمم المتحدة، ولكن الآن الأوضاع تغيرت بشكل نوعي، فعلى الأقل الخطوات الروسية الجديدة ستشكل صعوبات كبيرة في وجه الجانب الإسرائيلي، لأن الحديث يدور ليس فقط عن تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا، بل ونشر رادارات خاصة للتشويش في البحر المتوسط ، وكذلك سيتم نشر منظومة أوتوماتيكية يتحكم بها خبراء الدفاع الجوي السوري، وكل يأتي ضمن ثلاث خطوات اتخذتها روسيا بعد إسقاط الطائرة الروسية "ايل20" نتيجة العدوان الإسرائيلي، وباختصار يمكن القول: أهلا بكم يا إسرائيليون في الأجواء السورية وسوريا جاهزة لحماية نفسها.

    فيما أردف الخبير العسكري رضا أحمد شريقي: بعد استلمت سوريا منظومات "إس-300" تغيرت قواعد الاشتباك واللعبة العسكرية بشكل عام اختلفت، خاصة وأن الجيش السوري مصمم على الرد على أي عدوان بدون العودة إلى القيادات العليا، وكذلك اتخذ الروس قرارا حاسما بالرد على أي عدوان تتعرض له الأراضي السورية، لأن قواعد الاشتباك قد اختلفت، فإمكانيات الجيش السوري أصبحت أكبر وأقوى إن كان في الجو أو في الأرض، والرد سيكون وفقا للظروف المتاحة، فأي اعتداء سيتم الرد عليه جوابيا، بضربة مماثلة ورادعة، وهذا الخيار تم اتخاذه من القيادة العليا للجيش السوري، ويمكن أن تسقط الصواريخ السورية الطائرات فوق الأراضي الإسرائيلية أو في الأجواء اللبنانية أو فوق البحر، وسيكون الرد على قدر الاعتداء.

    بينما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين،  إن خطوات أخرى تحدث عنها وزير الدفاع الروسي ستتبع تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا.

    وأشار فيرشينين إلى أن "إس-300" ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي لسوريا، قائلا: "بالفعل، تم تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300"، التي ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي، وسيتم اتخاذ المزيد من الخطوات، التي تحدث عنها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".

    وأضاف: "هذا، بالطبع، سيغير الوضع على الأرض".

    اقرأ أيضا: توقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ سقوط الطائرة الروسية… هل تنفذ إسرائيل وعودها

    الروس ليس عندهم ضمير!
    © Sputnik .
    الروس ليس عندهم ضمير!
    وأكد فيرشينين أن سوريا يجب ألا تتحول إلى حلبة لتصفية الحسابات غير المرتبطة بمكافحة الإرهاب.

    نذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية علقت على تسليم موسكو أنظمة "إس-300" للدفاع الجوي الروسية لسوريا، واعتبرته "تصعيدا خطيرا"، متمنية لو لم يحدث.

    وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قالت خلال مؤتمر صحفي لها: "لم أطلع على هذا النبأ، وليس بوسعي التأكيد ما إذا كان صحيحا. وآمل بأنهم لم يقوموا بذلك، لأنه من شأنه أن يكون نوعا من تصعيد خطير، نظرا للقضايا القائمة في سوريا".

    لا شك أن الدعم الروسي للجيش السوري بالأسلحة الحديثة ولا سيما منظومات الدفاع الجوية "إس-300" ستزعج الأعداء، ولن تترك لهم مجالا واسعا للتحرك في الأجواء السورية وضرب مواقع الجيش السوري، ولا بد من استخدام هذه الصواريخ في حال انتهكت الطائرات أو الصواريخ المعادية للأجواء السورية، وإلا ستبقى هذه المنظومات بدون تأثير، ولكن حسب كل التصريحات الروسية أن السوريين سيتخدمونها عند الحاجة، وهي بانتظار الطائرات والصواريخ المعادية.

    إعداد وتقديم: نزار بوش

    الموضوع:
    تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا (82)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, إسرائيل, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض نسخة لسيارة شركة ليغو (LEGO ) موديل ( Bugatti Chiron) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت
    الروس ليس عندهم ضمير!
    الروس ليس عندهم ضمير!
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك