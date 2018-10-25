تسجيل
18:40 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    نادي المستشرقين

    لهذه الأسباب تريد الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى؟

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    نزار بوش
    الموضوع:
    تهديدات ترامب بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية (20)
    0 10

    ضيفا الحلقة: غسان مقدسي، مدير تحرير جريدة "صوت المهاجر" من واشنطن، فياتشسلاف ماتوزف، دبلوماسي روسي سابق.

    رأس نووي
    © RIA Novosti . Sergei Kazak
    ما هي معاهدة "القوى النووية المتوسطة"... ولماذا تنسحب أمريكا
    انسحبت الولايات المتحدة من عدة اتفاقيات دولية وقعت عليها، مثل اتفاقية "المناخ" واتفاقية الملف النووي الإيراني، ليأتي دور الانسخاب من الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة عم 1987 بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، فما هي تداعيات القرار الأمريكي بالانسحاب من المعاهدة على أوروبا والأمن العالمي وسباق التسلح، فيما لو اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا نهائيا وفعليا من هذه المعاهدة، وكيف سيكون الرد الروسي، وهل يسير العالم إلى حرب باردة جديدة وسباق تسلح، وما الأسباب الحقيقية وراء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الانسحاب من هذه المعاهدة؟

     وعن سؤال: لماذا أعلن الرئيس ترامب نيته بالانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بهذا التوقيت بالذات؟

    يقول غسان مقدسي، مدير جريدة "صوت المهاجر":

    "نحن نعلم أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى تم توقيعها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف عام 1987، وكان الرئيس الأمريكي السابق أوباما، قد حذر الروس بأنهم انتهكوا المعاهدة عندما قامت روسيا بإطلاق تجربة صاروخ "كروز" عام 2014 واعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الصواريخ تؤثر على الصواريخ الهجومية لحلف الناتو، لكن هذه المعاهدة الثالثة الدولية التي ينسحب منها ترامب، فهو انسحب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، كما انسحب من معاهدة باريس للمناخ، أما إعلانه الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة من روسيا، فهو برر ذلك بأنه لن يسمح لروسيا بتصنيع أسلحة متطورة جديدة، بينما لا يسمح للولايات المتحدة بذلك، لكن في حقيقة الأمر أن هناك ضغوط داخلية على ترامب، من صقور الجمهوريين غير الراضين عن المعاهدة وعلى رأسهم جون بولتون، مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي الذي زار روسيا، إضافة إلى أن العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة، كما أن الرئيس ترامب يعتقد أن الرئيس بوتين بدأ يستعيد قوة روسيا العظمى على الساحة الدولية، ذلك يعني أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة، إضافة إلى أن روسيا وقفت إلى جانب سوريا ورئيسها في الحرب على الإرهاب وقلب موازين القوى، وأيضا العلاقات الجيدة بين روسيا وإيران التي هي خصم للولايات المتحدة، ويجب ألا ننسى الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى روسيا، كل ذلك عاد بنا إلى الحرب الباردة، وأيضا من الأسباب التي جعلت ترامب يعلن نيته الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، هو تحديث روسيا للصواريخ العبرة للقارات وتطويرها لصاروخ كروز 27اس اس، وهذا ما جعل الأمريكان يشكون بأن الروس خروقوا المعاهدة".

    لا بد من التذكير بأن الكرملين  دحض حجج الرئيس الأمريكي للانسحاب من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تنتهك أبدا بنود هذه المعاهدة، على عكس واشنطن التي خرقتها مرارا، موضحا أن خرق بنود المعاهدة من شأنه أن يجبر روسيا على اتخاذ تدابير لضمان أمنها. وبدوره قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن أي إجراء في هذا المجال سيواجه بإجراءات مماثلة.

    ميخائيل غورباتشوف
    © Sputnik . Sergey Guneev
    غورباتشوف يصف خطط أمريكا للخروج من معاهدة الصواريخ بـ"غير المقبولة"
     وعن سؤال من هو المتضرر الأكبر فيما لو انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى؟

    أجاب غسان مقدسي قائلا: بكل تأكيد المتضرر الأكبر فيما لو انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة، هي الدول الأوروبية، لأنه 60 ألف من  الصواريخ النووية كانت موجودة في أوروبا قبل المعاهدة، وبعد المعاهدة بقي منها 15 ألف صاروخا، وعودة هذه الصواريخ إلى أوروبا ستؤثر ليس فقط على الأمن الأوروبي، بل وعلى الأمن العالمي، لكن كل الاعتقاد أن الأوروبيين سيكونون ضد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، لأن الإبقاء بعمل المعاهدة تمنع انتشار السلاح النووي في العالم، ولكن يبقى الدافع الرئيس للانسحاب من المعاهدة هو بقاء العالم أحادي القطب.

    وأضاف غسان مقدسي، "أن الولايات المتحدة قلقة من نشر الصين صواريخ في قناة تايوان، وهذا سبب آخر من أسباب نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

    لا بد من التذكير بأن دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية قال في تصريح صحفي: "كما فهمنا فإن الجانب الأمريكي قد اتخذ قراره وسيبدأ عملية الانسحاب من المعاهدة (معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى) في المستقبل القريب".

    وفي تعليقه على نية ترامب الانسحاب من هذه المعاهدة وخطر بداية سباق تسلح جديد، أضاف: "إنها نية خطيرة للغاية، وإعلان عن نية الدخول في سباق تسلح، الأمر الذي سيجعل العالم أكثر خطرا. أما نحن فسنهتم بالمصالح الروسية والأمن القومي لروسيا". فهل نحن على أعتاب حرب باردة وسباق تسلح جديد؟

    يقول الدبلوماسي الروسي السابق فياتشسلاف ماتوزوف: لا أتصور أن هناك ملامح حرب باردة، لكن طرح موضوع انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، سيكوذلك لمصلحة روسيا وليس لمصلحة الولايات المتحدة.

    صوّت

    ماذا تتوقع أن يحدث في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ؟
    • زعزعة للأمن الاستراتيجي في العالم
      8.4% (18)
    • الدفع باتجاه سباق تسلح جديد
      22.4% (48)
    • مشاركة دول أخرى في سباق التسلح
      12.1% (26)
    • جميع ما سبق
      57.1% (122)
    صوتوا: 215
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    وعن الردود الروسية في حال انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قال فياتشسلاف ماتوزوف: سيكون الرد الروسي مناسبا، مع أن روسيا ترفض سباق التسلح، فذلك ليس في مصلحة لا روسيا ولا الولايات المتحدة ولا أي دولة، وعلى الأمريكان يعيدوا النظر بقرارهم الانسحاب من المعاهدة، وهذا ما قاله الرئيس بوتين أثناء لقائه مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، فالأمريكان يريدون الانسحاب من المعاهدة ولا يقدمون أفكارا جديدة، لكن لدى روسيا صواريخ كاليبر المجنحة التي تم استخدامها ضد الإرهابيين في سوريا، زهذه الصواريخ يمكن تطويرها أكثر فيما لو انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة، وروسيا تقترح تعديل المعاهدة القديمة، والأمريكان لم يتناولوا هذا الموضوع، وأصلا هم لم يدمروا الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي لديهم حسب ما جاء في المعاهدة التي تم التوقيع عليها بين رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف.

    فليحترق الأخضر واليابس... ترامب والانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
    © Sputnik .
    "فليحترق الأخضر واليابس"... ترامب والانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

        وأضاف مانوزوف، أن الطرف الأكثر تضررا من انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، هو الطرف الأوروبي، لأن الصوريخ المتوسطة والقصيرة المدى يمكن لها أن تصل إلى برلين وباريس ولندن وليس إلى واشنطن ونيويورك، وفيما إذا بدأ الأمريكان بسباق تسلح فهم سوف ينشرون صواريخ المتوسطة المدى في أوروبا بدون إذن، لكن أوروبا لا توافق على هذا العمل، لذلك تبقى فكرة الانسحاب من المعاهدة هي فكرة ترامب لا قل ولا أكثر، ولا يستطيع الأمريكيون أن ينفذوا هذه الفكرة دون التنسيق مع الأوروبيينن وإذا أرادت الدول الأوروبية أن تعرض مصيرها لضربة نووية روسية فاليوافقوا، لكن من المؤكد لن يوافقوا.

    — لا شك أن الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى قد يؤدي إلى أزمة في مجال الرقابة على الترسانات النووية، وسباق تسلح جديد، فالبشرية بغنى عن كل ذلك، وشعوب الكرة الأرضية ليست بحاجة لمزيد من الأسلحة وانتشار أسلحة دمار شامل جديدة، بل هي بحاجة للقضاء على أعدائها الأصليين كالفقر والجوع والحروب التي أنهكت الدول وشعوبها.

     فهل يتغلب العقلاء والحكماء على طلاب الحرب وصانعي الأزمات في الولايات المتحدة، هذا ما سيجيب عليه الزمن القادم.

    إعداد وتقديم: نزار بوش

    الموضوع:
    تهديدات ترامب بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية (20)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة (The golden couple)، للمصور مارسل فان أوستن من هولندا، الفائز بجائزة المسابقة
    الفائزون في تصوير الحياة البرية لعام 2018
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك