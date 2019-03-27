خبيران يكشفان الأسباب الحقيقة حول قرار ترامب بشأن الجولان السوري

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا غير شرعي، منتهكا القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن الجولان السوري المحتل، حيث رفضت دول العالم قرار ترامب بتوقيعه إعلانا، يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، ودعت سوريا لانعقاد مجلس الأمن الدولي للنظر بأمر هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.

© AFP 2019 / مندوب فرنسا: مجلس الأمن يعقد اجتماعا لبحث الوضع في الجولان اليوم

وردا على ذلك، قالت ممثلة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، ميا كوسيانيتش: إن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يعترف بالجولان كجزء من إسرائيل، وفي موسكو أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن تغيير وضع مرتفعات الجولان بشكل يتجاوز مجلس الأمن وقراراته هو انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنقل السفارة الأمريكية سابقا من تل أبيب إلى القدس، في تحد متعمد للمجتمع الدولي وإسقاط قرارات الشرعية الدولية واحدا تلو الآخر وعبر منبر تويتر.

فما الذي أراده ترامب من خلال قراره الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ولماذا في هذا التوقيت تحديدا؟

يقول عضو مجلس الشعب السوري خالد خزعل: "إن القرارات الدولية تقول أن الجولان المحتل يجب أن يعود إلى سيادة الجمهورية العربية السورية، والقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بشأن الجولان السوري المحتل، ما هو إلا هدية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حيث أن لديه انتخابات يوم التاسع من أبريل/ نيسان، وهذا القرار هو خطوة دعائية له، وأيضا هذا القرار هو دعاية انتخابية للرئيس الأمريكي ترامب الذي سيدخل في انتخابات هذا العام".

وأضاف خالد خزعل: "هناك غليان في الشارع السوري من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وهناك تضامن من جميع أنحاء العالم مع الجولان السوري، باستثناء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاصب".

فيما يقول الصحفي الروسي أندريه أونتيكوف: "من المعروف أن الرئيس الأمريكي وصل إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، نتيجة الدعم الواسع من قبل المسيحيين البروتاستانت داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن مصلحته تقوية شعبيته بين هؤلاء المسيحيين البروتستانت الذين يعتقدون أن لدى اليهود موقف خاص، وهم يدعمون كل الخطوات بخصوص الجولان وأيضا بخصوص القدس، لذلك هناك أسباب داخلية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ليس سرا أن إسرائيل نفسها تقترب من الانتخابات البرلمانية، ورئيس الوزراء نتنياهو هو في موقف صعب للغاية، وهناك اتهامات تجاه نتنياهو بأنه متورط في الفساد، وكل استطلاعات الرأي تقول، إنه من المحتمل سيخسر هذه الانتخابات، بينما منافسه يهدد بتسليمه إلى المحكمة، لذلك هذه الخطوة تدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي".

كما أضاف أندريه أونتيكوف: "هناك تصريح مهم جدا لجون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي والذي قال أن الاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان، هذه خطوة من أجل دعم إسرائيل وبعد ذلك من أجل مواجهة سوريا وإيران".

صوّت ما تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل؟ مواجهة عسكرية بين سوريا وإسرائيل 32.7% (16)

لا تأثير له على أرض الواقع 67.3% (33) صوتوا: 61 جميع استطلاعات الرأي مواجهة عسكرية بين سوريا وإسرائيل

لا تأثير له على أرض الواقع جميع استطلاعات الرأي

وأردف أونتيكوف قائلا: "إن خطوة ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، ستؤدي إلى موجة غضب في العالم العربي والإسلامي، وبالتالي فإن ذلك سيعطي ذريعة للولايات المتحدة للبقاء في منطقة التنف شرق سوريا، وكلنا نعرف أنه لا توجد الآن أسباب لوجود القاعدة الأمريكية في التنف والحفاظ على مخيم الركبان، لذلك يمكن أن تقول الولايات المتحدة أن إسرئيل يمكن أن تتعرض لهجوم من قبل القوات الإيرانية في سوريا، لذلك نحن بحاجة للخفاظ على القاعدة في منطقة التنف، كما أن خطوة ترامب تعتبر ضربة ضد التعاون الروسي — الإيراني في سوريا، واعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان قد ينعكس بصورة سلبية على كل المنطقة، وهذه ضربة قوية ضد الجهود الروسية لإعادة الاستقرار إلى تلك المنطقة، لأنه بعد حل الأزمة السورية سننتقل إلى حوار عن كيفية إعادة الجولان سيطرة السلطات السورية".

فيما تحدث عضو مجلس الشعب السوري خالد خزعل: سورية تحترم قوانين مجلس الأمن والشرعية الدولية ولن تكون دولة مارقة ولن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وأول الخطوات ستلجأ إليها هي التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن القيادة السورية تدرس كل الاحتمالات لاستعادة الجولان المحتل، ولن يمر قرار ترامب بخصوص الجولان كما مرر قراره في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وستكون هناك مقاومة شعبية لهذا القرار وسيكون الجولان وسط سورية وفلسطين جنوبها، وبالنسبة للقرارات الأمريكين كانت تمر في السابق لهيمنتها على العالم لوجود قطب واحد لكن بعد تعاظم الدور الروسي وتدخله في الأزمة السورية ومساعدتها في دحر الإرهاب وكذلك موقف روسيا مع قضية فنزويلا وهذا ينطبق على موقف الصين وكذلك مجموعة البريكس لهذا لم يعد العالم أحادي القطب مما يلجم الدور الأمريكي في العالم ويعيد الأمم المتحدة إلى دورها المقر في ميثاقها.

إعداد وتقديم: نزار بوش