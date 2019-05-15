تسجيل
15:45 16 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    نادي المستشرقين

    ما هي العوائق في وجه نشوب حرب أمريكية ضد إيران

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    نزار بوش
    الموضوع:
    تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة (74)
    130

    نشأ وضع متوتر في مياه الخليج بسبب التصعيد الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، حيث تحشد الولايات المتحدة الأمريكية قواتها وطائراتها وأساطيلها العسكرية، موجهة رسالة تهديد مباشرة إلى طهران، كما أن العلاقات السعودية الإيرانية تزداد أيضا توترا.

    وقد رفضت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، وخاصة أن الأخيرة خرجت من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعت عليه ست دول كبرى.

    وعلى خلفية التفجيرات التي حصلت في سفن إماراتية الفجيرة في المياه الاقتصادية للإمارات، اتهم المتحدث باسم البرلمان الإيراني بهروز نعمتي إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات الفجيرة قبالة سواحل الإمارات.

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Carlo Allegri
    ظريف: العمليات التخريبية في المنطقة مشكوك في أمرها وتهدف لزيادة التوتر
    بينما وصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف التفجيرات بأنها أعمال تخريبية مثيرة للشك، موضحاً أنّ متشددينَ في الإدارة الأمريكية والشرق الأوسط يعملون على فرضِ سياساتِهم الخطيرة على المنطقة.

    من جهة أخرى أعلن الكرملين، أن موسكو لم تتلق أي ضمانات من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران وأن الوضع يتجه نحو التصعيد بسبب ضغوط الولايات المتحدة على طهران.

    إذا، ما الذي يجب عمله من أجل تهدئة الوضع بين دول المنطقة، وما هي أهداف الولايات المتحدة من كل هذا التحشيد العسكري في مياه الخليج، وهل تحتاج المنطقة إلى حروب جديدة، في حين لم تنطفئ الحرب في اليمن وفي سوريا والعراق وليبيا والسودان؟

    وهل يصبح الاعتداء على ناقلات النفط في الفجيرة بمثابة تبرير لشن اعتداء على إيران، ومن هو المستفيد من التوتر الحاصل في المنطقة؟

    لماذا لم يتم فتح قنوات اتصال بين السعودية وإيران من أجل تهدئة الوضع والتوصل إلى حلول تفيد دول المنطقة كلها، ما هو العائق في فتح حوار بين الدولتين؟

    يقول: "الدكتور محمد آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودي سابقا: نعم المنطقة أصبحت مشبعة بالحروب وبالقلاقل وبالفتن، لكن لا بد من أن نبحث عن المسبب، فالمنطقة منذ قيام ثورة إيران، المنطقة في اضراب دائم وحروب دائمة، ولذلك الظروف غير مهيأة لفتح قنوات تفاهم بسبب إيران بالدرجة الأولى، لأن إيران مستمرة بالثورة ولا تريد أن تكون دولة، وهذه هي المشكلة والحروب". 

    ويتابع محمد زلفى: "كان شاه إيران متعقلا إلى حد ما، في إبقاء جسور التفاهم مع جيرانه، أما بالنسبة للثورة الإيرانية فكلها مفاهيم متخلفة جدا لا تصلح لهذا الزمن".

    وعن سؤال، ما هي الاعتداءات التي نفذتها إيران على دول المنطقة وما هي الحروب التي شنتها؟

    يقول محمد زلفى عضو مجلس الشورى السعودي السابق: "إيران اعتدت على الجميع ولم تترك أحدا، وإيران لأول مرة ستواجه عدوا وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي ستنقل الحرب على أرضها، وعلى إيران أن تتدبر نفسها وتعيد علاقاتها مع جيرانها وتتوقف عن تصدير الثورة وتهتم بشعبها وتترك الآخرين".

    فيما رد المحلل السياسي الإيراني محمد غروي قائلا: "ما هو مؤسف أن يتحدث الدكتور محمد زلفى من الرياض ويقول إن سبب المشكلة في المنطقة هو إيران، لأن الجميع يعرف أن سبب المشكلة في هذه المنطقة هي إسرائيل، واليوم الذكرى 71 للنكبة في فلسطين، الجيمع بات يعرف أنه منذ احتلال فلسطين المحتلة من قبل الإسرائيليين الذين جاؤوا من أصقاع الأرض واحتلوا هذه الأرض المقدسة بالتعاون مع دول الخليج، والذين باتوا اليوم يعلنون هذا التعاون والتضامن والدعم المالي والمعنوي، منذ ذلك الوقت نحن نرى الحروب والمجازر على العرب وعلى دول المنطقة، وللأسف أن نسمع أن إيران هي التي تعتدي على دول المنطقة، مع أن إيران لم تفتعل أي حرب في هذه المنطقة، ولكن منذ بداية الثورة الإيرانية، افتعل الأمريكي وبدعم خليجي لصدام حسين بأكثر من 500 مليار دولار في حربه على إيران من أجل هزيمة إيران، لكن إيران القوية شعبيا وعسكريا وسياسيا استطاعت أن تصمد".

    وتابع محمد غروي: "فيما يخص الوضع هذه الأيام في مياه الخليج، فإننا لا نرى أن هذه الحشود العسكرية هي لضربة عسكرية أو لحرب محتملة على إيران، بل نرى أن الولايات المتحدة جاءت كي تحلب الدول الخليجية بعد أن أخذ ترامب أكثر من 500 مليار من السعودية، يبدو أن الدور آت على الإمارات وعلى دول أخرى في الخليج، وهم يريدون مزيدا من الحلب وليس الحرب، والإيراني يعرف جيد موازين القوة في هذه المنطقة، والأمريكي أيضا يعرف أن موازين القوة ليست لصالحه، وإن دخل في حرب مع الإيرانيين ستكون نتائجه كارثية على الأمريكي، لأن التواجد الأمريكي حول إيران سيصبح أهدافا سهلة أمام قدرة الصواريخ الإيرانية والقوة الإيرانية العسكرية، لذلك حتى الآن لا نرى أن هناك حرب في هذه المنطقة إنما هو مزيد من الضغوط النفسية والسياسية والعسكري، لكن الإيراني لن يرضخ لهذه الضغوط، وهو يعرف أن ثمن الصمود سيكون أقل بكثير من ثمن المواجهة".

    هل تؤيد أو ستشارك السعودية بحرب مع الولايات المتحدة ضد إيران؟

    يقول الدكتور محمد آل زلفى عضو المجلس الشورى السعودي سابقا: "كانت الولايات المتحدة تريد أن تضرب إيران أكثر من مرة، لكن السعودية وتحديدا الملك عبد الله يمنع أمريكا من ضرب إيران، لأن أي حرب على إيران سيزيد المنطقة التهابا، كان يريد فتح جسور تواصل مع إيران، لكن يبدو أن النظام الإيراني لا يقف عند كلمته، وإيران تريد أن تتقاسم الأرض العربية مع إسرائيل وتساهم بتدمير الأرض العربية كما تريده إسرائيل".

    جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: إن علاقاتنا مزدهرة مع جيراننا العرب وسنتصدى معا لإيران

    وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده تتوحد مع الكثير من العرب والمسلمين لصد ما وصفه بـ "العدوان الإيراني" وتدخلات طهران في المنطقة.

    فيما شدد علي خامنئي المرشد الإيراني الأعلى على أن "إيران لا تسعى إلى الحرب، أومريكا كذلك لا تسعى إلى الحرب لأنها لن تكون في صالحها".

    وجدد خامنئي رفض القيادة الإيرانية التفاوض مع الولايات المتحدة على "ملف إيران النووي".

    فهل يوجد أساس منطقي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لهجوم عسكري على إيران الآن تحديدا، في الوقت الذي بدأ فيه سريان العقوبات الأمريكية ضدها؟ كذلك فإن إيران هي قوة عسكرية توضع في الحسبان، ولا شك أن أي مواجهة معها سوف تؤدي، على أقل تقدير، إلى شلل في قطاعات كبيرة من حركة التجارة العالمية للنفط والغاز، ما يمكن أن يتسبب، في خسائر كبيرة لأعداء إيران أيضا.

    كما أن واشنطن تجيد آليات "الثورات الملوّنة"، تنفذها ببراعة، ولها في ذلك خبرة طويلة، وبإمكانها، حينما تسود الفوضى مع انهيار الاقتصاد الإيراني، تنصيب أي نظام تابع "ماريونيت" في الداخل، وستتوضح الصورة نتيجة الحشود الأمريكية في الأسابيع المقبلة.

    حيث يقول المحلل السياسي الإيراني محمد غروي: "إن قوة إيران هي التي ستمنع أي حرب ضدها".

    إعداد وتقديم: نزار بوش

    الموضوع:
    تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة (74)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار السعودية, السعودية, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسؤولة في محطة مترو ماياكوفسكايا، موسكو 1980
    "قصور تحت الأرض": مترو موسكو يحتفل بعامه الـ 84
    هل من زر إعادة تشغيل جديد في العلاقات الروسية الأمريكية؟
    هل من "زر إعادة تشغيل" جديد في العلاقات الروسية الأمريكية
    حاملة الطائارات الأمريكية أبراهام لنكولن
    حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك