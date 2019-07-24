ماذا تريد إيران وماذا تريد السعودية في منطقة تزداد توترا؟

كما أن موسكو نشرت مقترحا من خمسة بنود لضمان الأمن الجماعي في الخليج.
وأطلعت الخارجية الروسية دبلوماسيين من دول أجنبية معتمدين لدى موسكو على مقترحاتها بشأن سبل إحلال الاستقرار في منطقة الخليج الاستراتيجية، عبر إنشاء نظام لضمان الأمن الجماعي الإقليمي.
يقول عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، محمد آل زلفى في إجابة على سؤال، ألا تستطيع المملكة العربية السعودية لعب دور دبلوماسي من أجل التهدئة، ومد يدها لإيران من أجل، وتأسيس نظام أمن ضمن جماعي كما اقترحت روسيا؟ يقول: من الصعب التعامل مع النظام الإيراني الحالي، ولا بد من اجتثاثه، ولن تسقط الأنظمة إلا عبر القوة".
كما شبه محمد آل زلفى الحكم في إيران بنظام هتلر وصدام حسين وونظام الاتحاد السوفييتي ونظام موسيليني، وقال لا بد من إسقاطه بالقوة.
وأضاف: كما أن السعودي لا يريد للإيراني أن يكون رابحا، ويخطئ من يعتقد أن الأمريكي يسعى لحماية حلفائه في المنطقة، ورأينا كيف أن الأمريكي انسحب ولم يقل أي كلمة دعما لحلافائه السعوديين والخليجيين في المنطقة، وحتى أن الأمريكي حين شعر بالخطر، قال للبريطاني، أنا لست شرطيا في هذه المنطقة، فليحمي كل إنسان نفسه في هذه المنطقة، وهذا ما لا يريده الإيراني الموجود أصلا منذ آلاف السنين في المنطقة وهو يحفظ أمن هذا المضيق، وعلى سبيل المثال مر عبر مضيق هرمز أكثر من 66 ألف ناقلة نفط ولم يتعرض لها أحد، وما فعله الإيران مع الناقلة البريطانية كان ردا طبيعيا على احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية التي تم حجزها.
وأشار: فالإيراني ليس هو الذي بدأ هذه الحرب، والإيراني لا يريد الحرب وقاله علانية، لأن هذه الحرب ستشكل خطرا ليس فقط على الإيراني إنما على دول المنطقة، ونحن لا نريد بقاء الأمريكي الذي جاء غازيا في هذه المنطقة، لأن الأمريكي يحشد الأساطيل الحربية والصواريخ في الخليج ونحن لا نطمئن له، لذلك تدعو إيران جميع دول الخليج لحل مشاكل المنطقة بأيدي أهل المنطقة، ولماذا استقدام هؤلاء الأجانب إلى المنطقة والذين لن يحموا السعوديين، والسعودي يعتقد بأن الأمريكي سيحميه، ولكن الأمركي عندما يشعر بأي خطر سوف يهرب ويترك السعوديين يجروا أذيالهم".
من جانبه قال محمد آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودي سابقا: "إيران لا تستطيع حماية نفسها أما العالم كله، وإيران كانت دائما تتحرش بهذه المنطقة، أما السعودية فهي التي تحمي الأراضي العربية، لذلك أصبح اجتثاث النظام الإيراني أمرا حتميا، لكي نطمئن على منطقة آمنة لا نحتاج حماية أحد".
إعداد وتقديم نزار بوش
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