Widgets Magazine
تسجيل
17:49 21 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    نادي المستشرقين

    لماذا لن تجرأ الولايات المتحدة على شن حرب ضد إيران؟

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    نزار بوش
    0 0 0

    ما تقوم به الولايات المتحدة بفرض حصار وعقوبات على عدد من الدول ضاربة بعرض الحائط بكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن جعل العالم متوترا ومناطق أخرى منه ساخنة وتلتهم شعوبها الحروب.

    مندوب إسرائيل داني دانون في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس
    © AP Photo / Mark Lennihan
    السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: إيران نجحت في تقريبنا من العالم العربي
    فالولايات المتحدة خرجت من كل المعاهدات الدولية بما فيها معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وذهبت إلى إجراء تجارب لصاروخ يبلغ مداه أكثر من 5000 كلم، عدا أن حلف الناتو أصبح على حدود روسيا، وقد قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: إن "روسيا تتخذ مجموعة من التدابير من أجل التخلص من هذه التهديدات على حدودها".

    ولا زالت الولايات المتحدة تهدد إيران وتفرض على الدول التي تتعامل معها تجاريا عقوبات، وأيضا تفرض على فنزويلا وشعبها أشد العقوبات الاقتصادية، كما أنها تشن حربا تجارية ضد الصين وتعاقب كوريا الشمالية، إضافة إلى التدخل العسكري في سوريا واحتلالها لجزء من الأرض السورية، وتستمر الولايات المتحدة بتنفيذ تصرفات عدائية ضد دول عديدة دون رادع، فمن يستطيع أن يوقف الولايات المتحدة عند حدودها، وإلى متى ستبقى تتصرف بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهل ستتجرأ توجيه ضربة عسكرية إلى أهداف إيرانية أو إيقاف ناقلات محملة بالنفط الإيراني؟

    يقول الدبوماسي الروسي فياتشيسلاف ماتوزوف حول احتمال توجيه ضربة أمريكية لأهداف إيرانية: "لا أعتقد أن لدى أمريكا إمكانية عسكرية أو سياسية لتتخذ خطوة في ضربة أهداف إيرانية أو إيقاف ناقلات نفط إيرانية، لكن الولايات المتحدة سوف تستمر بالضغوطات على كل دول العالم، لا يوجد ارتياح من دول العالم لهذه السياسة الأمريكية، وأنا أستبعد أن تبدأ الولايات المتحدة الحرب ضد إيران، لسبب أن إيران تملك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى حديثة، وأي استفزاز للجمهورية الإسلامية سوف ترد بشدة، والولايات المتحدة تفهم ذلك جيدا، لذلك فإن أمريكيا ستوازن بين التهديدات والضغوطات بعيدا عن بدء الحرب، لا مع إيران ولا مع الصين الشعبية ولا مع روسيا، بغض النظر عن أن الولايات المتحدة تنشر الصواريخ في أوروبا الشرقية، وروسيا ردت على الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تنشر صواريخ كاليبر المتوسطة المدى والتي جربتها ضد الإرهابيين في سوريا، يمكن نشرها على الأرض لتطال أي نقطة في أوروبا، لذلك فإن أوروبا غير راضية على نشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها".

    وأضاف ماتوزوف: "إن أي حرب ضد إيران ستكون مدمرة، لأن الصواريخ المتوسطة المدى الإيرانية يمكن أن تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، لذلك لا أتصور أن الولايات المتحدة اليوم مستعدة لشن حرب ضد إيران أو غير إيران لا اقتصاديا ولا سياسيا". 

    فيما يقول الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية: إن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحروب التي شنتها على العراق وفي الشرق الأوسط، هي من أجل السيطرة على مصادر الطاقة، والهدف الرئيس هو حصار القوى الكبرى التي يمكن أن تشكل تهديدا على الولايات المتحدة كما تعتبر في سياستها".

    ويتابع الدكتور بسام أبو عبد الله: "إن المزانية العسكرية للولايات المتحدة هي 700 مليار دولار، بينما ميزانية روسيا هي ما يقارب 70 مليار دولار، وروسيا دولة عظمى وفي حالة دفاع عن مصالحها وتدعم شعوب المنطقة، كما ترفض استخدام مكافحة الإرهاب في العلاقات الدولية، ومفهوم الولايات المتحدة للعلاقات الدولية هو أنها كقوة عظمى يجب أن تفرض الهيمنة على الجميع، وهذا أمر غير مقبول لدى روسيا والصين وإيران وفنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية وغيرها، حتى دول أوروبا لم تعد راضية عن سياسة الولايات المتحدة، وأصبح الانقسام ممتدا إلى حلفاء الولايات المتحدة بسبب العقلية الأمريكية في الهيمنة".

    كما أردف بسام أبو عبد الله: يجب تحالف القوى التي ترفض السياسة الأمريكية مثل الصين وروسيا وإيران وسوريا وغيرها، ولا بد من إيجاد حلول اقتصادية حتى نتخلص من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية".

    وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر الولايات المتحدة من أن طهران قد تتصرف بشكل "غير متوقع" أيضا، ردا على سياسة واشنطن غير المتوقعة برئاسة دونالد ترامب

    إعداد وتقديم نزار بوش

    انظر أيضا:

    نائب قائد الحرس الثوري: ما من أحد يمكنه تأمين الخليج سوى إيران ودول المنطقة
    إضراب في شركة طيران "رايان إير" البرتغالية
    السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: إيران نجحت في تقريبنا من العالم العربي
    الكلمات الدلالية:
    إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    طائرة إس-70 المسيرة
    "إس-70" الطائرة الروسية المسيرة الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك