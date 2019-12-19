هل مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية تدخل أم اتفاق شرعي؟

وسط تصاعد المواجهات على تخوم طرابلس، يتسارع التعاون بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، إذ وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي على مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني العسكري بين الجانبين قبل التصويت عليها لاحقا في البرلمان بتشكيلته الكاملة.