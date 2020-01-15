ما هي رسائل بوتين ولمن موجهة؟

فهل وصلت رسالة بوتين إلى الدول الأخرى التي لا زالت تتحدث عن أحادية القطب وسباق تسلح وهل يمكن أن تحل أي قضية ساخنة بدون مشاركة روسيا؟
يقول مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في بطرسبورغ:
"تبين في كل الأحداث التي جرت في الفترة الأخيرة من تاريخ البشرية أن موازين القوى هي التي تفرض الحوار والاتفاقات وتصيغها، تغيرت موازين القوى وبدأت روسيا تلعب دورا مهما إضافة إلى الصين على الصعيد الدولي، بفضل قدرات روسيا الدفاعية المتطورة كما قال بوتين إنه تخدم لعشرات السنوات ومستمرون بهذه العملية، إضافة إلى دخول روسيا إلى الشرق الأوسط وتحقيق إنجازات لم تستطع إنجازه أي من الدول الأخرى، لذلك على الولايات المتحدة أن تبدأ الحوار مع روسيا والصين وبناء علاقات أمنية جديدة".
فيما تحدث لإذاعتنا المحلل السياسي الدكتور عبد الله الأحمد عن رسائل بوتين:
"وجه بوتين بشكل مقتضب خلال حديثه عن القوة الروسية والأسلحة المتطورة، رسالة قوية للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الغربية التي تسبح في فلكها، فروسيا أصبحت من حيث القوة والتسليح يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار على المستوى الاستراتيجي والمتوسط والبعيد المدى، وهذه الرسالة تشي بحدة الصراع القائم بين الولايات المتحدة والدول الأخرى".
إعداد وتقديم: نزار بوش
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