ما هي رسائل بوتين ولمن موجهة؟

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، عن الوضع الداخلي للمواطنين الروس وخطط بناء البنية التحتية في روسيا، كما تحدث أيضا عن قوة روسيا وسياستها الخارجية، وقال بوتين لا نريد تهديد أحد ولكن خطواتنا في تعزيز أمننا القومي جاءت في وقتها، القوى النووية الخمس مسؤولة عن الأمن في كوكبنا ونحن جاهزون للحوار في هذا الإطار، قدراتنا الدفاعية مضمونة لعشرات السنين ويجب علينا العمل لإعداد أنظمة دفاعية للمستقبل.