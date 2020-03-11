خيارات فلسطينية في مواجهة تدشين إسرائيل لـ"طريق السيادة"

بعد أن فاز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بدأت إسرائيل العمل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى عزل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية، من خلال تدشين مشروع ما يسمى بــ "طريق السيادة" مما أثارغضبا فلسطينيا كبيرا، حيث قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية وتقوض حل الدولتين.

يقول سفير فلسطين لدى موسكو، الدكتور عبد الحفيظ نوفل، ردا على سؤال كيف سيواجه الفلسطينيون خطط إسرائيل الاستيطانية:

"ما تريده إسرائيل وتحديدا نتنياهو وطاقمه، في ظل رعاية أمريكية مطلقة، مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية ومحاولة الاستيلاء على الملف السياسي الفلسطيني بالكامل، ليبقى الحديث حول كيان فلسطيني منزوع السلاح ومنقوص السيادة يدور في الفلك الإسرائيلي، لذلك أعلنت السلطة الفلسطينية أنه في حال القيام بأي إجراء لضم الأراضي الفلسطينية، سيتم وقف جميع الاتصالات والارتباط بالكامل مع الجانب الإسرائيلي بما فيها ملف أوسلو، وستنتهي المفاوضات السياسية، وبالتالي بناء آلية وبرنامج يثبت الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال استكمال ملف المصالحة بشكل كامل، وأيضا من خلال المقاومة الشعبية المدنية الواضحة والمثمرة، وبناء حاضنة عربية للملف الفلسطيني".

من جانبه تحدث غسان محمد الخبير في الشؤون الإسرائيلية لإذاعتنا حول ما يمكن أن يفعله الفلسطينيون في مواجهة الخطوة الإسرائيلية في ضم المستوطنات وفصل الفلسطينيين عن أرضهم من خلال تدشين "طريق السيادة"، قائلا:

"إن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى إحاطة مدينة القدس بالمستوطنات، وهذا بموجب تفاهمات سرية بين الأمريكيين والإسرائيليين المدرجة في ما يسمى "صفقة القرن"، بالتالي فإن الفلسطينيين بدون دعم عربي حقيقي لن يستطيعوا فعل شيء في ظل الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل، لذلك لدى الفسطينيين خياران: أولا، تنظيم مظاهرات شعبية بما يشبه انتفاضة فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال وصفقة القرن، والخيار الثاني، هو أن تستمر السلطة الفلسطينية في مقاطعة الجانب الأمريكي وعدم المشاركة في أي اتصالات".

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إعداد وتقديم نزار بوش