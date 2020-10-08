تسجيل
10:08 GMT08 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نادي المستشرقين

    ما هي أسباب تمسك القيادات الكردية ببقاء الأمريكيين في شرق سوريا؟

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_orientalists_club/202010081046767382-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F/

    رغم أن الولايات المتحدة أعلنت منذ سنتين الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، لا يزال إرهابيو هذا التنظيم، ينطلقون من مناطق سيطرة "قسد" والقوات الأمريكية المحتلة في شرق الفرات، لشن هجمات على مواقع الجيش السوري والمدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، بينما لا يهاجمون القوات الأمريكية أو قوات "قسد".

    ولا زالت قيادات "قسد" تتمسك ببقاء القوات الأمريكية في شرق سوريا، وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قال: "قد تنفجر المشكلة الكردية بسبب الإجراءات الأمريكية".

    يقول المحلل السياسي أحمد الدرزي:

    "إن الولايات المتحدة تستخدم الجماعات الإرهابية بمثابة عصا لنشر الليبرالية المتوحشة، ونظيم "داعش" ينشط في مناطق تواجد القوات الأمريكية لأنه يخدم الأهداف الأمريكية، وهذا التنظيم الإرهابي هو وسيلة تهديد مستمرة في يد الأمريكيين، ما حجم تنظيم "داعش" بشكل كبير هي القوات الفضائية الروسية والجيش السوري وإيران، لكن الولايات المتحدة لم تتخلص منه نهائيا من أجل إعادة تدويره لاستخدامه في الصراعات القادمة ليس فقط في سوريا، بل ربما ترسله إلى منطقة القوقاز، وحيث يوجد النفط سوف نجد "داعش" والتنظيمات الإسلامية، لذلك إرهابيو "داعش" لا حاجة لهم لمهاجمة "قسد"، لأن مهمة "داعش" هي خدمة المصالح الأمريكية حصرا".

    وعن الإدارة الذاتية تابع الدرزي قائلاً: "دمشق لن تقبل بحكم الإدارة الذاتية الكردية، لأن ذلك سيؤدي إلى تمزيق الوطن السوري أكثر، كالنموذج العراقي واللبناني المبني على المحاصصة، مما يجعله مستباحا وغير قابل للحياة وهذا لا يصب في مصلحة الدولة السورية والسوريين ولا الكرد أيضا، والأكراد يتمسكون ببقاء القوات الأمريكية على الأراضي السورية، بسبب استحواذ الأمريكي على جزء من قرار القادة الكرد، وأيضا يظنون بأن تحالفهم مع الولايات المتحدة تشكل ورقة ضغط على دمشق وموسكو لتقدما تنازلات لإدارتهم في منطقة شرق الفرات".

    فيما تحدث المحلل السياسي الكردي السوري وليد الجولي، عن سبب تمسك الفصائل الكردية ببقاء القوات الأمريكي، ولماذا لا يهاجم "داعش" الأمريكيين و"قسد"، قائلا:

    "ليس هناك خيارات أمام الإدارة الذاتية، ومسألة الوجود الأمريكي هي مسألة أمر واقع على خلفية محاربة تنظيم "داعش" ومحاربة التنظيمات الإرهابية الأخرى التي ظهرت في شمال شرق سوريا، ومسألة الوجود الأمريكي هي خارج طاقة إرادة الإدارة الذاتية، ولا أعتقد أن هناك تمسكا بالوجود الأمريكي، لكن المسألة تتعلق بالضمانات الدولية ومسألة التهديدات التركية على ىشمال شرق سوريا واقتطاع أجزاء من الأراضي السورية من قبل تركيا وتهديدها المستمر لهذه المنطقة، لذلك الإدارة الذاتية مضطرة تتعامل مع الواقع الموجود، وأضاف وليد الجولي: أنه لا توجد أي جهة كردية تريد الانفصال عن الدولة السورية".

    إعداد وتقديم: نزار بوش

    للاستماع إلى الحلقة كاملة في الرابط الصوتي.

    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    استخراج الملح من بحيرة طوز في تركيا، 6 أكتوبر 2020
    طوز... كيف يتم استخراج الملح من البحيرة الشهيرة في تركيا
    الجدار الذكي الإسرائيلي
    الجدار الذكي... هل يلبي مطالب إسرائيل؟
    إنفوجرافيك.. أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
    أخطر "الدرونز" الإيرانية... سلاح مرعب في سماء الخليج
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك