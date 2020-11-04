تسجيل
16:31 GMT04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نادي المستشرقين

    من يقف خلف الأعمال الإرهابية التي حصلت في أوروبا؟

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_orientalists_club/202011041047072459-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%9F/

    اجتاحت عمليات إرهابية بعض الدول الأوروبية، كفرنسا والنمسا، وكانت فرنسا تعرضت إلى عمل إرهابي حيث قام شاب من أصول شيشانية بقطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي، ومن ثم أقدم إرهابي آخر من أصول تونسية على مهاجمة كنيسة في مدينة نيس الفرنسية وقتل ثلاثة أشخاص وقطع رأس امرأة، لينتقل بعدها الإرهاب إلى النمسا ويقدم شاب من أصولي ألبانية على تنفيذ عمل إرهابي ويقتل أربعة أشخاص.

    اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى ملاحقة واعتقال عدد من المشتبه باتصالهم بجماعات إرهابية كتنظيم "داعش"، حتى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، طالب بتشديد الضوابط في المساجد في بلاده بالتعاون مع الجاليات المسلمة "المعتدلة"، بعد الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا.

    إذًا ما هو سبب إقدام هؤلاء الشباب الذين يعيشون في أوروبا على تنفيذ عمليات إرهابية، وكيف يمكن وقف هذه العمليات الإرهابية؟

    المحلل السياسي مناف كيلاني تحدث لـ"سبوتنيك" حول من يقف وراء هؤلاء المتطرفين والعناصر التي تنفذ أعمالا إرهابية، قائلا:

    ما تم فعله في فرنسا والنمسا هي أعمال إجرامية، قام بها مجرمون مسلمون، أحدهم شيشاني والأخر تونسي وآخر ألباني، ولم يندمجوا في المجتمعات الأوروبية، وقدموا إلى أوروبا من أوساط بلادهم التي تربوا فيها على كره ما هو أوروبي وما هو غير مسلم، لذلك لا يمكن أن نقول أن هناك موجة إرهابية، بل هناك نوع من الفراغ الذي أظهرته الحكومات الأوروبية حيث فتح حدودها لمثل هؤلاء لكي يدخلوا، لا شك أنه لا يوجد إرهاب إسلامي بدون إسلام سياسي، والحكومات الأوروبية لم تعتقل هؤلاء المتطرفين بل تقوم بأعمال تجميلية أمام الرأي العام الأوروبي، لذلك على الدول الأوروبية أن تعلق حدودها مرة واحدة وتمنع الهجرة كي تتوقف قدوم هذه الموجات من الحاقدين على أوروبا، وللأسف أنه تنتهي خطب الجمع في كل دول العالم بالدعاء على الكفار، ومن يسمع هذا الكلام يقول إن دمهم حلال وعلينا أن نصفيهم وهذا ما يحدث منذ قرون ولا زالت هذه العقلية تتمكن من عقول المسلمين للأسف"، وهذه الأعمال الإجرامية هو رد فعل فردي لمسلمين عاديين لديهم نوع من الغيرة على نبيهم، وعاطفتهم قادتهم إلى ارتكاب الجرائم بكل عفوية لأنها كما يعتقدون محللة في الدين الإسلامي.

    فيما تحدث أمين عام التجمع الإسلامي والعربي الدكتور يحيى غدار "لوكالتنا" حول أصل الإرهاب ومن يقف خلفه:

    "نتساءل لماذا حدثت كل هذه العمليات الإرهابية من جديد، لأنه أخرجت من جديد رسومات الكاريكاتور المسيئة لنبي الإسلام، وهذه اللعبة ليست الأولى، ومنذ بدايتها كان تحريكا لمشاعر المسلمين ولمشاعر المتطرفين الذين صنعوهم في الغرب، وحتى الاخوان المسلمين والمتطرفين كانوا مدعومين منذ نشأتهم من الإنكليز، كما دعم الأمريكيون هذه القوى المتطرفة في البلاد العربية وسموها بال"ربيع العربي"، وأتوا بهم من كل أنحاء العالم وهذا ما حصل في سوريا وليبيا، لذلك أقول طابخ السم يأكل منه، وهم الآ يأكلون منه، وقد قلنا للغربيين بألا يلعبوا هذه اللعبة بدعم هذا الإرهاب، والآن يدفعون ثمن هذا الإرهاب الذي ليس له أي علاقة بالإسلام المحمدي الأصيل الذي هو بالأساس ضد الإرهاب، لكن هذا الإرهاب صنع تحت اسم الإسلام، لكن عمليا ليس له أي صلة حقيقية بالإسلام المحمدي"، والأعمال الإرهابية التي حصلت ليست بشكل فردي، فعشرات الإرهابيين الذين جاؤوا إلى سوريا والعراق للتقل والتدمير ليسوا فرديين بل تم تدريبهم على يد الأمريكيين حسب اعترافاتهم، لذلك على أوروبا أن تنسق مع سوريا ومع القوى التي تحارب وتواجه هذا الإرهاب الإرهاب".

    التفاصيل بالرابط الصوتي...

    إعداد وتقديم نزار بوش

    انظر أيضا:

    بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي على أراضيها إلى "خطير" عقب هجوم فيينا
    خبير يتحدث عن علاقة الهجوم الإرهابي في فيينا بالهجوم الإرهابي في فرنسا
    تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا
    وزير الداخلية: جميع المعتقلين في قضية الهجوم الإرهابي في فيينا من أصول مهاجرة
    الكلمات الدلالية:
    أوروبا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت النادل في مقهى شوكولادنيتسا في شارع كليمينتوفسكي في موسكو
    الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك