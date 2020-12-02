السيناريو الذي تنتظره المنطقة بعد مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده

لا تزال تداعيات اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، تنعكس على الساحات الإيرانية والإقليمية والدولية، حيث اشتدت التوترات في منطقة الخليج، وخاصة أن البرلمان الإيراني صادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة الإيرانية بالانسحاب من البروتوكول الإضافي للملف النووي الإيراني وإعادة البلاد إلى ما قبل الاتفاق النووي عام 2015، وقد عارضته الحكومة الإيرانية، فيما اعتبر مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاتفاق النووي مهم لأمن أوروبا، وتمنى أن تعود أمريكا وإيران للالتزام الكامل بالاتفاق.