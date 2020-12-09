لماذا توجه اليونان اتهامات لتركيا باحتضان الإرهاب؟

يستمر التوتر بين اليونان وتركيا على خلفية الاستفزازات التركية لليونان ودول أخرى في شرق المتوسط، عدا ذلك فإن اليونان تتهم تركيا بزعزعة الاستقرار في المنطقة وتطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها، إذ اتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس تركيا بزعزعة الاستقرار بالمنطقة، واصفا إياها بـ"وكالة سياحية للجهاديين"، ودعا للتصدي لسياساتها. وقال الوزير اليوناني: "إن أعمال تركيا خارجة عن القانون الدولي، وهي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتهدد باستخدام القوة".