تسجيل
15:44 GMT17 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نادي المستشرقين

    هل كان بالإمكان تجنب حرب عشر سنوات على سوريا

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_orientalists_club/202103171048388127-%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    منذ عشر سنوات بدأ ما يسمى بالحراك في سوريا تحت عناوين مختلفة، منها الحرية والديمقراطية والمطالبة بالحقوق.

    ولكن كل هذه الشعارات انقلبت بعد أسابيع من انطلاقها إلى شعارات عكسية، وتسلح من يسمون أنفسهم ثوارا وبدأوا باستهداف الجيش السوري، وتدمير الدفاعات الجوية السورية ومهاجمة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تشكيل عشرات عشرات الفصائل المسلحة المتشددة، مؤلفة من عناصر سورية وأجنبية، والتي حصلت على أسلحة متطورة جدا، واحتلت مساحات شاسعة من الأراضي السورية، وكانت خسارة الدولة السورية مئات مليارات الدولارات وتدمير آلاف المصانع والمدارس والمؤسسات وتشريد ملايين الناس وقتل أكثر من 600 ألف شخص.

    فهل كان بالإمكان تجنب هكذا حرب دامية ومدمرة؟

    عن ذلك يقول عضو المكتب السياسي للحزب القومي السوري الاجتماعي الأستاذ طارق الأحمد:

    "نعم كان بالإمكان تجنب مثل هذه الحرب، لو كان عندنا معارضة وطنية، تعمل مع وطنها على السراء والضراء، لأن من سمات المعارضة أنها يمكن أن تعارض الحكومة وتقدم برامجها وتكون بناءة في معارضتها، لكن ليس أن يكون لدينا معارضة مراهنة على الخارج، وما حصل في سوريا أنه لدينا معارضين يراهنون على إسقاط النظام، كما حصل في العراق وجاءت المعارضة مع المحتل الأمريكي، لذلك لا يمكن أن تراهن على مثل هؤلاء، وهناك فرق بين أن تكون معارضا أو تكون انقلابيا، ولو لم يكن هؤلاء مراهنين على الخارج وأعطوا ذريعة لدول العدوان التي مولت الإرهاب على سوريا، لما استطاعت دول العدوان أن تشن حربا على سوريا".

    فيما تحدث رئيس تحرير جريدة المهاجر، غسان مقدسي، من الولايات المتحدة لبرنامج "نادي المستشرقين"، حول أسباب الحرب على سوريا قائلا: "لا يمكن أن نسمي ما حصل في سوريا ثورة لأن الذين بدأوا بما يسمونه "ثورة" هم من طيف واحد وخرجوا من المساجد بقيادة رجال دين، والمعروف أنه يوجد في سوريا أكثر من 18 طيفا، وكانت شعاراتهم طائفية منذ اليوم الأول للحراك، واختاروا علم الانتداب الفرنسي رمزا لهم، وبعد ذلك انقسموا إلى فصائل مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها، وحملوا الأعلام السوداء".

    واتجهنا إلى كندا والتقينا بالمواطنة السورية روعة محوك، وسألناها كيف تنظر إلى عشر سنوات من الحرب، وهل يمكن تسمية ما حصل في سوريا بالثورة؟ فأجابت: "ما حصل في سوريا هو أبعد ما يكون عن الثورة، ما حصل هو دمار وتفتيت لتاريخ سوريا ونهب لخيراتها وسرقة آثارها وتدمير الوطن، نحن نعلم أن الثورة تكون ضد مستعمر أو من أجل إصلاح، لكن الذي شاهدناه خلال عشر سنوات أن من يسمون أنفسهم ثوارا دمروا بلدهم وقتلوا أبناءه بكل الطرق ونهبوا خيراتها لإرضاء دول أخرى".

    فيما تحدث المعارض والصحفي السوري محمد وانلي من ألمانيا لـ"سبوتنيك" حول أحداث عشر سنوات من الحرب في سوريا: "لا نستطيع أن نقول إن الثورة السورية انتصرت، ولا نستطيع القول بأنها فشلت، ولكن بعد عشر سنوات يمكن أن نقول بأن الثورة بدأت، لكن حتى اليوم لم تحقق أهدافها، فهي تحتاج لوقت وجهد وعمل، لكن أنا مؤمن بروح الثورة وضرورتها". 

    كما تحدث المواطن السوري محمد الأسود لبرنامجنا، من مدينة إدلب التي تسيطر عليها "جبهة النصرة" الإرهابية، حول وضع هذه المدينة بعد سيطرة المعارضة عليها: "لم نجد سوى الخراب والقتل والدمار والتهجير خلال عشر سنوات مرت على سوريا، كما أن المدينة تعاني من فشل في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والخدمية والاقتصادية والتعليمية، كما أننا نعاني من انعدام الأمان، وتنتشر أعمل السرقة والخطف في كل الأوقات".

    مضخة بنزين
    Youtub/qpldvf
    أزمة البنزين في سوريا تنفجر مجددا
    ومن موسكو تحدث الدكتور زياد حيزان لإذاعة "سبوتنيك" حول ما حصل خلال عشر سنوات في سوريا، فقال: "إن العشر سنوات التي مرت على سوريا، هي سنوات عجاف، ولا يمكن تسمية ما حصل بثورة، لأن الثورة لا يمكن أن تنطلق من الجوامع بل يجب أن تنطلق من الجامعات والمدن، وهذا يعني أنهم أرادوا استخدام الدين كسلاح لتحقيق أهدافهم ومآربهم، وأقصد هنا أهداف إسرائيل وأعوانها".

    من جهته يقول محمود الأفندي، الأمين العام لحركة الدبلوماسية الشعبية السورية عما حققته "المعارضة" السورية، خلال عشر سنوات: "لا شك أنني مع التغيير في سوريا للأفضل، لكن للأسف منذ بدء الحراك تدخلت دول وبدأت تمول المظاهرات لإشعال حرب أهلية، ونحن كمعارضين نطالب بالسلمية ونحن لسنا بحاجة لحرب، وما حصل هو تدمير مؤسسات الدولة".

    يمكن سماع الحلقة في الملف الصوتي           

    إعداد وتقديم: نزار بوش

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك