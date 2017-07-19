ماذا حملت تصريحات العبادي الأخيرة للمنظمات الدولية

تشويه النجاحات والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في الموصل، بقصد أو بدون قصد عن طريق معلومات مغلوطة، هو خطأ وقعت فيه المنظمات الدولية التي استقت معلوماتها من مصادر غير موثقة ولم تكلف نفسها بالنزول إلى ميدان القتال للوقوف على حقيقة هذه الانتصارات، وأنها كانت خالية من التعدي على المدنيين الأبرياء.

لهذا وغيره من المحاور كانت حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر عبر أثير سبوتنيك حيث قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي عباس البياتي في حديثه للبرنامج إن العراق تدعو هذه المنظمات لزيارة العراق على الواقع، وعدم الاعتماد على تقارير غير موثقة ومعلومات قد تكون من أشخاص يهدفون إلى تشويه الانتصارات الكبيرة الذي تحققت على داعش في الموصل، والتي حرصنا على نظافة العمليات القتالية فيها وعلى سلامة المدنيين.

وشدد البياتي على الترحيب العراقي بروسيا الاتحادية في عملية إعادة إعمار العراق من خلال شركاتها في مجالات البنية التحتية الخدمية، بالإضافة إلى استيعاب السوق العراقي بالمنتجات الروسية، خاصة وأن الشعب العراقي عنده ثقافة بهذه المنتجات، كما أعرب عن أمله من الشركات الروسية في مجال النفط ومجال التسليح أن يكون لها دور وحصة من السوق العراقية.

من جانبها ذهبت النائبة العراقية عالية نصيف في حديثها:

إقليم كردستان هو من أكثر المحافظات العراقية أمنا واستقرارا ورفاهية ومسألة الاستفتاء مخالفة للمادة واحد من الدستور وأكثر من مادة أخرى بالإضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية لهذا الاستفتاء.

فكيف نرى العلاقة الحالية بين الحكومة العراقية والمنظمات الدولية؟ كيف يستفيد العراق من مشاركة روسيا في اعادة الاعمار؟ هذا ما نتابعه في حلقة اليوم من "البعد الآخر".

إعداد وتقديم: يوسف عابدين