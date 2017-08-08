أمريكا والغرب يحاولون تبرئة أنفسهم من الأزمة اليمنية مع استمرار الصراع

لا يخفى على الجميع منذ بداية الأزمة اليمنية بأن الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها في أكثر من تصريح سواء على لسان المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أو المتحدث باسم البنتاغون أو حتى وزارة الخارجية بأن أمريكا تدعم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد اليمن لوجيستيا واستخباراتيا وعسكريا، كما أنه تم الإعلان عن بدء عمليات التحالف من واشنطن على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عندما كان وقتها سفيرا للسعودية بواشنطن، وعليه فالدور الأمريكي موجود في الأزمة اليمنية، ولا يعقل ما يقوله الآن السفير الأمريكي لدى اليمن بأن الولايات المتحدة لا تملك حلولا في اليمن وأن السعودية ليست طرفا في الأزمة اليمنية لأنها لا يمكن أن تقوم بأي أعمال ضد اليمن بدون إذن من أمريكا.

هذا ما صرح به رئيس الدائرة السياسية في "حزب الحق" اليمني سابقا أحمد علي البحري في حديثه لبرنامج "البعد الآخر" ردا على تصريحات السفير الأمريكي لليمن حيث أردف قائلا:

إن الولايات المتحدة لو أرادت حل الأزمة اليمنية لفعلت وذلك بالضغط على أطراف الصراع، وإن تصريحات السفير الأمريكي بعد رفض الشعب اليمني للمبادرة التي أطلقها ولد الشيخ حفاظا على كرامة الشعب اليمني واستقرار بلاده جاءت لتبرئة السعودية مما حدث في اليمن وهذا غير صحيح.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "البعد الآخر" تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين