أمريكا وكوريا الشمالية...من يقود الآخر إلى حافة الهاوية

ضيوف الحلقة: من واشنطن عاطف عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج واشنطن"؛ ومن القاهرة أبو بكر أبو المجد، الباحث في الشؤون الأسيوية

سياسة العصا والجزرة تعود الولايات المتحدة الأمريكية لتنتهجها من جديد مع كوريا الشمالية، فهي تهدد من ناحية بضربة عسكرية مسبقة ضد المنشآت الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، ومن ناحية أخرى يطرح وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون على الكوريين الشماليين عرضا بالتفاوض السلمي لحل الخلافات بين الطرفين بشرط أن تتوقف كوريا الشمالية عن تطوير برامجها النووية.

وعلى الجانب الآخر تلوح كوريا الشمالية بضرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، التي يوجد فيها قاعدة بحرية وأخرى جوية أمريكية، وأن من حقها امتلاك أسلحة نووية كباقي الدول الكبرى.

وفي الحالتين هناك أمل بأن تقوم كل من روسيا والصين كقوتين عظميين بالتدخل لمنع حدوث هذا الصدام القادم. ولكن لمن ستكون الكلمة الأولى وماذا يدور داخل الغرف المغلقة؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "البعد الآخر"… تابعونا

إعداد وتقديم: يوسف عابدين