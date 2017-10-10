هل تتجه بغداد وأربيل نحو حرب باردة

ضيوف الحلقة: من بغداد ـ النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، وخالد يوسف الناصر المحلل السياسي والمستشار الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، ومن أربيل ـ الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة كردستان

© AFP 2017/ DOMINICK REUTER بغداد تضع شرطا للحوار مع أربيل

شهدت جلسة البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تعليقا لمناقشة جدول أعمالها لحين إعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن تفاصيل زيارته لإقليم كردستان، ولقائه مسعود بارزاني، والتي لم يكن معلن عنها، وأصابت الكثير من النواب بحالة من الامتعاض، حسب وصف النائبة العراقية عالية نصيف، كونها — الزيارة — مخالفة للدستور كما تقول وليس له أن يذهب للقاء مسعود بارزاني. فماذا قال الجبوري أمام أعضاء البرلمان العراقي لتبرير هذا اللقاء؟ وهل اقتنع النواب بما قاله الجبوري؟

من جانبه أيضا، قال المحلل السياسي والمستشار الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، المحلل السياسي خالد يوسف: "إن الطرفين يراهنان على الوقت ولن يتنازل أحدهما بسهولة عن شروطه، كما أن لقاء نائبي الرئيس العراقي بمسعود بارزاني لا يلزم الحكومة العراقية بشيء".

فهل تدخل بغداد وأربيل في حالة حرب باردة؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر. تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف العابدين