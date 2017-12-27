"إعدام فلسطينيين والقدس الموحدة" تصعيد إسرائيلي وترقب فلسطيني

ضيوف الحلقة: من القدس مسعود غنايم عضو الكنيست الإسرائيلي، ومن رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض الخبير في الشؤون الإسرائيلية

© REUTERS/ Kayhan Ozer أردوغان يعلن قرارا سياسيا بشأن القدس الشرقية

في تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يناقش الكنيست الإسرائيلي الإثنين القادم مشروعي قانوني "القدس الموحدة" و"إعدام فلسطينيين"، التي يقف خلفهم وزير الأمن الإسرائيلي ليبرمان، ويرى عضو الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم، في حديثه لبرنامج "البعد الآخر" عبر إذاعة "سبوتنيك" أن إسرائيل تتجه نحو هذا التصعيد، مستغلة الوضع العربي الذي تراه ضعيفا ومتشرذماً حسب وصفه، إضافة إلى دعم الرئيس الأمريكي وإدارته لخطواتها، وسعي نتنياهو لإرضائهم.

وكشف غنايم عن التأثير الضعيف للكتلة العربية داخل الكنيست، رغم أنها ستصوت ضد هذين المشروعين، ولكنه أعلن عن نيتهم للجوء إلى القضاء، الذي لا يقف إلى جانبهم في معظم الحالات على حد قوله، ولكنه يعول على الضغط الشعبي ضد هذه الممارسات التشريعية الإسرائيلية.

من جانبه عبر الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد رفيق عوض، عن ضعف الموقف العربي، وردود الأفعال العربية، وعدم تعويل الفلسطينيين عليه.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين