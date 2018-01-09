هل الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة محسومة

إعداد وتقديم يوسف عابدين

بعد إعلان الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة، بات السؤال مطروحا وهو "هل الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة محسومة؟".

المرشح المحتمل محمد أنور السادات ورئيس حزب الإصلاح والتنمية يرى في حديثه لراديو "سبوتنيك" أنها محسومة، نظرا لضيق الوقت المتاح لكل من ينوي الترشح لرئاسة مصر، لإكمال الإجراءات المطلوبة، والتي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي ظل حالة التضييق التي انتهجتها الدولة المصرية ضدهم حسب قوله، وعدم السماح لأي أحد بالتواصل مع الجمهور ،عبر الوسائل المختلفة، واصفا الأجواء الانتخابية بغير المشجعة، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على أهمية المنافسة في العملية الانتخابية.

وهو ما ذهبت إليه مديرة الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل خالد علي الدكتورة هالة فودة، مضيفة أن الحملة ستدرس مخرجات المؤتمر الصحفي، للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وعليه ستقرر إعلان خالد علي خوضه للانتخابات الرئاسية من عدمه.

في حين صرح النائب في البرلمان المصري محمد أبو حامد أن ائتلاف الأغلبية في البرلمان "ائتلاف دعم مصر" أعلن صراحة دعمه لترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة قادمة، في حين لم تعلن المعارضة داخل البرلمان حتى الآن موقفها من أي مرشح محتمل.

فما هي ملاحظات المرشحين المحتملين على جدول الانتخابات ؟ وهل بالفعل الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة محسومة؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا……