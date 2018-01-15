ما أبعاد ودلالات زيارة المتحدث باسم التحالف إلى جبهة نهم قرب صنعاء؟

في توضيح للأوضاع على الأراضي اليمنية، من تقدم لقوات الجيش اليمني، المدعومة بقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وتحديدا بعد الزيارة الأولى، للمتحدث باسم قوات التحالف لجبهة نهم، يرى مستشار رئيس الوزراء اليمني سام الغباري، أن هناك توحدا واضحا ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، التي أصبحت اليوم حسب قوله في مواجهة الشعب اليمني بكافة أطيافه، خاصة بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على أيديهم، وبعدما أصبح هناك إجماعا واضحا لدى المجموعة الإقليمية والدولية على ضرورة الحسم العسكري.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH وزير الإعلام الجديد في حكومة صنعاء: الحلول العسكرية لن تنهي الحرب في اليمن

وأشار الغباري أن الغطاء السياسي الذي كان يعطيه حزب المؤتمر الشعبي العام للحوثيين، أصبح ممزقا، وأصبح الحل العسكري هو المسار الوحيد، قائلا "كيف لجماعة قتلت شريكها أن تجلس في مفاوضات السلام".

من جانبه قال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي "إن زيارة المتحدث باسم قوات التحالف لجبهة نهم، يأتي في إطار رفع الروح المعنوية للجنود، وتشير إلى جدية التحالف في التعاطي مع المعركة الجارية في شرق صنعاء، في خضم الجدل الدائر هذه الفترة حول مسارات المعركة، خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة تدعم مجموعة علي عبدالله صالح، وتتعاطى معهم في مخطط لاستعادة صنعاء".

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إعداد وتقديم: يوسف عابدين