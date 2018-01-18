العراق... هل يشهد تأجيلا للانتخابات البرلمانية؟

بين إعلان الحكومة العراقية نفي أي احتمال لتأجيل الانتخابات البرلمانية العراقية، وبين دعوة قوى سياسية عراقية إلى تأجيلها، تتجه الأنظار نحو البرلمان العراقي لممارسة دوره التشريعي في حسم هذا الجدل.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العراقي خالد الناصر، يرى أنه ليس السيد حيدر العبادي رئيس الحكومة وحده من يرفض تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل أن كثيرا من الكتل السياسية يرفضون أيضا هذا الأمر، وتمسك العبادي بإجراء الانتخابات في وقتها يأتي من باب تمسكه بتطبيق الدستور العراقي، واحترامه للمواقيت الدستورية، وهو يعلم أن قرار التأجيل إن تم، فلن يأتي من الحكومة، وسيأتي من البرلمان، ووقتها لن يتحمل العبادي وزر التأجيل.

وأشار الناصر إلى أن فسخ العقد المؤقت بين العبادي وكتلة الفتح المبين، دعا رئيس الوزراء إلى خوض الانتخابات بمفرده، وأصبح تأجيل الانتخابات من مصلحته للحصول على فترة كبيرة لتحقيق نجاحات أكثر، تعزز موقفه السياسي.

وأعلن الناصر أن السيد حيدر العبادي لن يكون أكثر الخاسرين إذا ما أجريت الانتخابات في موعدها، بل الخاسر الأكبر هو اتحاد القوى، والجميع ينتظر الآن نتيجة التصويت في البرلمان حول هذا الموضوع، مؤكدا أنه عندما يأتي التصويت بالطريقة السرية، فإن النتائج تأتي خلاف ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام.

من جانبه يرى القيادي في منظمة بدر كريم النوري، أن الأصل في هذا الموقف، أن يلتزم السيد حيدر العبادي بالتوقيت الدستوري، ولكن هناك اتجاه داخل البرلمان لتأجيلها، متسائلا عن دور تأجيل الانتخابات البرلمانية في حل المشكلات، التي عرضتها القوى السياسية المطالبة بالتأجيل.

فهل يحسم البرلمان العراقي هذا الجدل وكيف؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين