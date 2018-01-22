ما دوافع هجوم المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية؟

ضيوف الحلقة: من أبو ظبي اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية التي شكلها المجلس الانتقالي جنوبي اليمن؛ ومن أنقرة الباحث السياسي اليمني نبيل البكيري

© AP Photo/ Hani Mohammed المجلس الانتقالي بجنوب اليمن يرفض أي تواجد للقوى الشمالية على أرض الجنوب

"عندما نجح الحراك الجنوبي في تطهير المحافظات الجنوبية من قوى الإرهاب وممن غزا الجنوب من الحوثيين وأعوانهم بالتعاون مع قوى التحالف العربي تم خطف الشرعية اليمنية في وقت معين من قبل الإصلاحيين وعليه كان البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي في الجنوب اليمني أمس ليقول أننا في الجنوب مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ولكن من حوله لا يمثلون بالنسبة لنا الشرعية". هكذا وصف اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية التي شكلها المجلس الانتقالي في الجنوب اليمني التحرك الجنوبي الاخير بعد اجتماع المجلس أمس في عدن وخروج بيان عن هذا المجلس.

وأكد بن بريك بأن الجنوبيين سيتحالفون مع أي قوى تقاتل الحوثيين وأن الأرض الجنوبية محرمة حاليا على الحوثيين أو الإصلاحيين.

من جانبه يرى الباحث السياسي نبيل البكيري أن البيان الصادر من المجلس الانتقالي يعكس مدى الأزمة التي يعيشها هذا المجلس وغياب المشروع لديه حسب وصفه، مشيرا إلى أطراف تُحسب على ما يسمى بـ "المقاومة الجنوبية" أبدت عدم اعترافها بهذا البيان.

فما هي الدوافع وراء إصدار هذا البيان في هذا التوقيت؟ وما هي القوات الشمالية التي قصدها البيان تحديدا؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا…

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إعداد وتقديم: يوسف عابدين