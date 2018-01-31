قطر ودول المقاطعة وبينهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان

"اتهمت دول المقاطعة الأربع البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالانحياز لقطر لأن بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة لديها موقف واضح من دول المقاطعة".

هكذا بدأ عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة حديثه لـ "سبوتنيك" حول البيان المشترك الصادر من دول المقاطعة للرد على تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت قطر نوفمبر الماضي حيث أردف آل زلفة قائلا " إن قطر استعانت بخبرات صهيونية ماهرة في التلاعب بالرأي العام في أكثر من مكان حتى يقال إن قطر والشعب القطري تضرروا من هذه المقاطعة على المستوى الإنساني وهذا غير صحيح".

وأوضح آل زلفة أن دول المقاطعة لم تكن حريصة في بداية الامر على الرد على هذا التقرير حتى حاولت قطر استغلال هذا التقرير ضد هذه الدول فكان حسب قوله ضروريا للرد في هذا التوقيت حتى وغن بدا متأخرا.

من جانبه أكد الإعلامي القطري صالح غريب أن التجاوزات التي مارستها دول المقاطعة ضد الشعب القطري من كافة الجوانب واضحة مستبعدا تهمة انحياز الأمم المتحدة لقطر في الوقت الذي أدان فيه التقرير قطر في بعض الأمور وقامت قطر بالرد عليه.

وقال غريب "إن هذا الاتهام جاء من دول المقاطعة الأربعة لإخفاء الحقيقة وكأنهم يبرؤون ساحاتهم من التهم التي قاموا بها ضد الشعب القطري".

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين