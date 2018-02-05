ما تفسير الموقف البريطاني الغامض من الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها؟

"بريطانيا تسعى للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل مختلف، عما كانت عليه قبل استقلال دول الخليج، ولديها طموح أن تعوضها هذه المنطقة عن الخسائر التي قد تتعرض لها بعد البريكسيت، لذا فهي تحاول أن تتمركز في منطقة هلامية في أزمة قطر ودول المقاطعة". هكذا وصف رئيس تحرير مؤسسة بيت الخليج للتحرير والنشر، عادل مرزوق في حديثه لراديو سبوتنيك، الطلب المقدم من بعض النواب البريطانيين للحكومة البريطانية، بالضغط على الدول المقاطعة دبلوماسيا لقطر.

وأكد مرزوق أن هذا الطلب جاء لأن رؤية بريطانيا للأزمة الخليجية لا تبدو متسقة مع رؤية البيت الأبيض، وتلبية للتحركات الدبلوماسية القطرية في لندن.

كما أشار مرزوق للمصالح البريطانية في منطقة الخليج، التي تدعو إلى ضرورة وجودها في المنطقة، بجانب كونها قوة عظمى.

فما هي المصالح البريطانية في الخليج؟ وكيف ستضغط لندن على دول المقاطعة؟ وهل ستستجيب هذه الدول لهذه الضغوطات؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين