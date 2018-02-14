هل تزيح جنوب أفريقيا رئيسها للمرة الثانية... وماذا حدث بعد مانديلا

وأشارت الطويل إلى ما تتمتع به جنوب أفريقيا، من الفصل الفعلي بين السلطات الثلاث، إضافة إلى قوة السلطة القضائية هناك، واستدلت على ذلك بالأمر السابق للقضاء الجنوب أفريقي، بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء تواجده في جنوب أفريقيا.
وتطرقت الطويل في حديثها إلى الأسباب الحقيقية، وراء حالة الاحتقان الاجتماعية، التي تعيشها جنوب أفريقيا في عهد زوما، إضافة إلى إشارتها للمتسبب الرئيس في ظهور الفساد بعد نيلسون مانديلا.
فلماذا يقدم الحزب الحاكم على إزاحة زوما؟
وكيف حافظت جنوب إفريقيا على هذا القدر من استقلال السلطات؟
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…
إعداد وتقديم: يوسف عابدين
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