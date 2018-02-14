هل تزيح جنوب أفريقيا رئيسها للمرة الثانية... وماذا حدث بعد مانديلا

ضيف الحلقة: من القاهرة دكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي في معهد الأهرام للدراسات الاستراتيجية

© Sputnik. Aleksey Drujinin رئيس جنوب أفريقيا قد يتنحى اليوم

قرار الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، عزل رئيس البلاد، جاكوب زوما، من منصبه، لارتكابه حسب وصف الحزب جرائم فساد وتدخل في القضاء — وهي المرة الثانية في جنوب أفريقيا على مدار حوالي عشرين عاما — يأتي لأمرين حسبما قالت مدير البرنامج الإفريقي، في معهد "الأهرام" للدراسات الاستراتيجية المصري، دكتورة أماني الطويل في حديثها لـ" سبوتنيك " يرتبطان بالحزب نفسه، وبالرئيس زوما على حد سواء.

وأشارت الطويل إلى ما تتمتع به جنوب أفريقيا، من الفصل الفعلي بين السلطات الثلاث، إضافة إلى قوة السلطة القضائية هناك، واستدلت على ذلك بالأمر السابق للقضاء الجنوب أفريقي، بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء تواجده في جنوب أفريقيا.

وتطرقت الطويل في حديثها إلى الأسباب الحقيقية، وراء حالة الاحتقان الاجتماعية، التي تعيشها جنوب أفريقيا في عهد زوما، إضافة إلى إشارتها للمتسبب الرئيس في ظهور الفساد بعد نيلسون مانديلا.

فلماذا يقدم الحزب الحاكم على إزاحة زوما؟

وكيف حافظت جنوب إفريقيا على هذا القدر من استقلال السلطات؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين