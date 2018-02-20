هل اتخذت الحكومة السودانية خطوة باتجاه الحوار مع المعارضة؟

ضيوف الحلقة: من الخرطوم أبُي عز الدين، العضو في "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان؛ وعبد الواحد إبراهيم المتحدث الإعلامي باسم "الجبهة الوطنية" المعارضة في السودان

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH فضل الله برمة بعد الإفراج عنه: السودان في أزمة والسجون والمعتقلات ليست حلا

بعد إطلاق السلطات الأمنية السودانية سراح العشرات من المعتقلين، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ذهب البعض إلى أنه ربما تحدث هذه الخطوة إنفراجة بين الحكومة والمعارضة، وكان هذا أحد محاور حلقة اليوم من برنامج "البعد الآخر" عبر أثير "سبوتنيك".

حيث أعرب العضو في "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم أبُي عز الدين، في حديثه، عن رضاه بهذه القرارات، معتبرا إياها خطوة على طريق التقارب بين الحكومة والمعارضة، نحو إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد على حد تعبيره.وقام عز الدين بتوضيح الأسباب الحقيقية، وراء توجيهات الرئيس عمر البشير، بالإفراج عن هذا العدد من المعتقلين، مشيرا إلى الخطوات، الواجب اتخاذها لتصحيح المسار الاقتصادي في السودان.

من جانبه أعرب المتحدث الإعلامي باسم "الجبهة الوطنية" المعارضة في السودان، عبد الواحد إبراهيم، في حديثه، عن استنكار كل القوى السياسية المعارضة، لقرارات الاعتقال من الأساس، وأشار الى أن هناك أسباب أخرى دفعت السلطة للإفراج عن المعتقلين.

فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة ؟ وهل تنجح في إحداث انفراجة قادمة بين النظام والمعارضة هناك؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عادين