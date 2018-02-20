هل اتخذت الحكومة السودانية خطوة باتجاه الحوار مع المعارضة؟

حيث أعرب العضو في "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم أبُي عز الدين، في حديثه، عن رضاه بهذه القرارات، معتبرا إياها خطوة على طريق التقارب بين الحكومة والمعارضة، نحو إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد على حد تعبيره.وقام عز الدين بتوضيح الأسباب الحقيقية، وراء توجيهات الرئيس عمر البشير، بالإفراج عن هذا العدد من المعتقلين، مشيرا إلى الخطوات، الواجب اتخاذها لتصحيح المسار الاقتصادي في السودان.
من جانبه أعرب المتحدث الإعلامي باسم "الجبهة الوطنية" المعارضة في السودان، عبد الواحد إبراهيم، في حديثه، عن استنكار كل القوى السياسية المعارضة، لقرارات الاعتقال من الأساس، وأشار الى أن هناك أسباب أخرى دفعت السلطة للإفراج عن المعتقلين.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة ؟ وهل تنجح في إحداث انفراجة قادمة بين النظام والمعارضة هناك؟
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…
إعداد وتقديم: يوسف عادين
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