من يقف خلف الحشد الدولي ضد إيران في مجلس الأمن؟

ضيوف الحلقة: من الرياض دكتور محمد عبد الله آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودي السابق، ومن طهران حميد غل شريفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري عطوان

© Sputnik. Sergey Guneev خبير: إسرائيل لا تستطيع استخدام القوة ضد إيران

في إطار الحشد الدولي الذي تتبناه أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد طهران عبر بوابة مجلس الأمن كان من الضروري معرفة الأسباب والأهداف والنتائج المتوقعة لهذا التحرك الغربي وماذا عن كلا الموقفين السعودي والإيراني من هذا التحرك.

وفي هذا الإطار يرى عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل زلفى أنه على مجلس الأمن أن يقوم بدوره للتصدي لما أسماه بالتسليح الإيراني للحوثيين في اليمن، ووقف تهديدها للأمن في عدد من دول المنطقة عبر تنفيذ قراره رقم 2216 والذي لم تلتزم به طهران، على حد قوله.

وثمن آل زلفى الموقف الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد إيران معربا عن أمله أن يقوم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن صاحب الجنسية البريطاني بدوره في هذا السياق.

من جانبه يرى الكاتب الصحفي الإيراني حميد غل شريفي، أن "هناك ائتلافا غير رسمي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل حليفة الولايات المتحدة يسعى للضغط على إيران".

وأشار شريفي إلى أن منظومة الدفاع الصاروخية الإيرانية تشكل خطرا على كل الدول المعادية لإيران في ظل شراء السعودية أسلحة بمئات المليارات.

بدوره ألقى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الباري عطوان، بإلقاء الضوء على مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد طهران وتبعاته، ومن يقف خلفه إضافة إلى موقف روسيا الاتحادية من هذا المشروع.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين