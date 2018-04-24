ما هو القادم في العلاقة بين روسيا ومجموعة الدول الصناعية الكبرى

ما بين الاتفاق على إدانة روسيا بحجة تقويضها للقوانين الدولية ودعوتها إلى المساعدة في حل النزاع في سوريا جاء البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والذي ينذر حسب ما ورد على لسان مدير مكتب جريدة "الحياة" في موسكو رائد جبر بمواجهة قادمة أكثر شراسة بين موسكو والغرب.

وعبر جبر عن اعتقاده بأنه من الواضح أن الغرب يستخدم كل العناصر التي يمكن أن تضغط على روسيا والدليل حزمة العقوبات المتلاحقة التي يفرضها الغرب على موسكو لذلك وعلى حد قوله لم يكن متوقعا من هذه القمة أن تسفر عن انفراجة في العلاقة المتوترة بين روسيا والغرب رغم كل دعوات الحوار التي رحبت بها موسكو من قبل بشرط ألا تحمل طابع الإملاءات والشروط المسبقة.

فإلى أي مدى من الممكن أن يؤثر هذا الاجتماع على العلاقة بين الغرب وروسيا وما هي آلية تنفيذ ما خرج به هذا الاجتماع من توصيات والرد الروسي عليها؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين