مقترحات غريفيث "حل شامل أم اختزال للأزمة اليمنية"

وأشار غلاب أن القرار في العمليات العسكرية، لا تنفرد به دولة الإمارات وحدها، كما يشاع في وسائل الإعلام، ولكنه يأتي من خلال غرفة عمليات التحالف المشتركة.
وأكد وكيل وزارة الإعلام أن الحوثيين يحاولون شرعنة وجودهم في الحديدة، ويراوغون في إيجاد حل سياسي للأزمة.
في حين يرى المحلل السياسي اليمني محمد الديلمي من صنعاء أن أنصار الله يرحبون بمبادرة المبعوث الأممي غريفيث، بتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة، ويرفضون تماما تسليمها لقوى التحالف.
وأشار الديلمي إلى أهمية ميناء الحديدة لليمنيين كافة، ولكل المناطق اليمنية، وليس فقط للمحافظات التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا…
إعداد وتقديم: يوسف عابدين
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