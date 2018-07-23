مقترحات غريفيث "حل شامل أم اختزال للأزمة اليمنية"

ضيوف الحلقة: من الرياض نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، ومن صنعاء محمد الديلمي الكاتب والمحلل السياسي

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قبل زيارة غريفيث للرياض... صحيفة تكشف تفاصيل خطة إنهاء الأزمة اليمنية

في إطار المجهودات الأممية، لحل الأزمة اليمنية، وبعد تقديم المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لمقترحات لطرفي الصراع، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب "إن الحكومة اليمنية واضحة في ردها على المقترحات الأممية، انطلاقا من دستور الجمهورية اليمنية، ومن المقررات الأممية، والمبادرة الخليجية ومتمسكة بها، ورافضة لتجزئة الحل واختزاله في مدينة الحديدة ومينائها".

وأشار غلاب أن القرار في العمليات العسكرية، لا تنفرد به دولة الإمارات وحدها، كما يشاع في وسائل الإعلام، ولكنه يأتي من خلال غرفة عمليات التحالف المشتركة.

وأكد وكيل وزارة الإعلام أن الحوثيين يحاولون شرعنة وجودهم في الحديدة، ويراوغون في إيجاد حل سياسي للأزمة.

في حين يرى المحلل السياسي اليمني محمد الديلمي من صنعاء أن أنصار الله يرحبون بمبادرة المبعوث الأممي غريفيث، بتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة، ويرفضون تماما تسليمها لقوى التحالف.

وأشار الديلمي إلى أهمية ميناء الحديدة لليمنيين كافة، ولكل المناطق اليمنية، وليس فقط للمحافظات التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين