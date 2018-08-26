العراق... مشاورات ماراثونية وملامح تشكيل الكتلة الأكبر لا تزال غامضة

ضيوف الحلقة: شروق العبايجي، عضو البرلمان العراقي وأمين عام الحركة المدنية الوطنية، من بغداد الكاتب والمحلل السياسي، أثير الشرع.

تشهد الساحة العراقية مشاورات ماراثونية بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد المجلس النيابي بهدف تشكيل الكتلة الأكبر، وسط تعدد أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء القادمة.

النائبة العراقية شروق العبايجي ترى أنه حتى الآن لا تزال المباحثات تجري لتشكيل الكتلة الأكبر مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الأعمدة الأساسية لتشكيل الكتلة الأكبر مثل دولة القانون وحلفائها أو سائرون ولكن لتجميع المقاعد الأخرى من الكتل الكردستانية أو ممثلي المكون السني هو ما سيحسم الكتلة الأكبر.

وأشارت العبايجي إلى أن المشكلة التي لم تحسم حتى الآن هي موقف القوى السنية من التحالف مع دولة القانون والفتح أو إلى سائرون والنصر ولا تبدو لها أي ملامح واضحة.

وأكدت العبايجي، أنه في حال النظر إلى التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي يجب تغيير الدستور أولا وهو ما وصفته بالأمر الصعب.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي أثير الشرع في حديثه لـ"البعد الآخر"، أن "اختيار الكتلة الأكبر لا بد أن يعتمد على معايير من أهمها غياب الطائفية والمحاصصة مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بالكتلة الأكبر في ظل تقارب النسب في الأصوات في كل كتلة".

ووصف الشرع مشهد تكوين الكتلة الأكبر بالغموض في ظل المباحثات التي تجري في هذا الشأن منذ إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي.

إعداد وتقديم: يوسف عابدين