ما هي الخيارات الفلسطينية في مواجهة التصعيد الأمريكي ضد السلطة؟

كما عبر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنها حرب مفتوحة تخوضها الولايات المتحدة ضد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إطار ما يسمى بصفقة القرن لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وأكد أبو يوسف على ضرورة قطع كل أشكال العلاقة مع إسرائيل تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني مشيرا إلى نية عقد مجلس مركزي فلسطيني لاتخاذ جملة منا لقرارات للحفاظ على القضية الفلسطينية.
من جهته أكد عضو المؤتمر القومي العربي جمال غنيمات أن قرار طرد السفير الفلسطيني من واشنطن يأتي كخطوة على طريق ما يسمى بصفقة القرن موجها الاتهام إلى الدول العربية بتواطئها مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.
وأكد غنيمات أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة والرد على ما تقوم به الإدارة الأمريكية ولا بديل عن الانتفاضة الشعبية.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…
إعداد وتقديم: يوسف عابدين
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)