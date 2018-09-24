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17:32 24 سبتمبر/ أيلول 2018
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    ما أبعاد الرد الإيراني على هجوم الأهواز

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    الموضوع:
    الهجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز (35)
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    ضيوف الحلقة: من الكويت دكتور محمد غانم الرميحي مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة؛ ومن طهران دكتور حكم أمهز الباحث في الشأن الإيراني

    هجوم إرهابي على عرض عسكري في إيران
    © AP Photo / Behrad Ghasemi
    باحث إيراني يعدد أدلة تورط السعودية والإمارات في هجوم الأهواز
    ردود الفعل الإيرانية على هجوم الأهواز وما تلاها من ردود عربية ودولية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول من يقف خلف هذا الهجوم أمور باتت تفرض نفسها على الساحة الإيرانية.

    الباحث في الشأن الإيراني حكم أمهز يؤكد اتهام بلاده للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالوقوف خلف هجوم الأهواز مستندا إلى أدلة تتمثل بعضها في تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من قبل بتحويل المعركة إلى داخل إيران إضافة إلى ما وصفه بوقوف السعودية وراء دعم كل التنظيمات الإرهابية، كما أشار إلى تصريح مستشار ولي عهد أبو ظبي في إطار التعقيب الإماراتي على الهجوم.

    وأوضح أمهز تجاهل طهران لاعتراف جماعة الأحواز التي تقول بأنها المسؤولة عن الهجوم في إطار دفاعها عن حقوق الأقلية العربية مشيرا إلى ضرورة الرد الإيراني بقوة وحسم على هذا الهجوم كما تفعل إيران في كل مرة.

    واستبعد أمهز تضرر العلاقات الإيرانية الخليجية أكثر مما هي عليه الآن مستندا على موقف بعض الدول العربية التي لم تصدر حتى الآن بيان إدانة لهذا الهجوم.

    من جهته يرى مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة دكتور محمد غانم الرميحي أنه رغم إدانته الشخصية لهذا الهجوم الإرهابي إلا أنه يشير إلى أن الأوضاع الداخلية الإيرانية متأججة مستنكرا اتهام طهران للملكة العربية السعودية والإمارات.

    فما هي أبعاد الرد الإيراني على هجوم الأهواز؟

    المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

    إعداد وتقديم يوسف عابدين    

    الموضوع:
    الهجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز (35)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الأهواز, إيران
    معايير المجتمعنقاش
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