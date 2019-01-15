العلاقات العراقية الأردنية مع أول زيارة للملك عبد الله إلى العراق منذ 10 سنوات

وفي هذا الإطار سلطت حلقة اليوم من برنامج "البعد الآخر" الضوء على أبعاد هذه الزيارة، حيث يرى عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثنى أمين، أن هذه الزيارة تستمد أهميتها من علاقة الجوار التي تربط بين البلدين، والمصالح المشتركة بينهما في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والسياسية، خاصة وأن الأردن ظل المتنفس الوحيد للشعب العراقي في أيام الحصار الذي فرض عليه.
على الجانب الآخر ومن عمان قال الدبلوماسي السابق وعضو مجلس الأعيان الأردني فالح الطويل:" إن هذه الزيارة مهمة جدا في طريق عودة العراق لدوره الإقليمي والعربي، وليس لها أهدافا غير معلنة، حتى وإن بدت هناك أهداف سرية نظرا لأهميتها".
وأشار الطويل الى أن هذه الزيارة من الوارد أن تكون موجهة لإيران، حتى لا تحاول الاعتداء على سيادة الدول، ولتعمل على أن تكون دولة صديقة، مؤكدا أن البدء في توطيد العلاقات الأردنية العراقية اقتصاديا، من خلال مد خط النفط العراقي إلى عمان وفي المقابل تصدير الكهرباء الأردنية إلى العراق، يجب أن يتم وبسرعة بعد أن عادت الأمور الأمنية في العراق إلى طبيعتها بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا…..
إعداد وتقديم يوسف عابدين
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