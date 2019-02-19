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12:58 19 فبراير/ شباط 2019
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    ما دلالات التهديدات الأمريكية بوقف الدعم لـ"قسد" إذا تقاربت مع دمشق

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    ما بين تهديد قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" (المحظور في روسيا) لقوات سوريا الديمقراطية بعدم دعمها حال اتفاقها مع الدولة السورية أو روسيا، وما بين تحذير الرئيس السوري لأكراد سوريا باتباع تركيا، والحديث عن منطقة آمنة في ظل شرط "قسد" بتنفيذ الحكم الذاتي لها، يبقى الوضع الميداني والسياسي لأكراد سوريا محل جدال.

    قوات سوريا الديمقراطية / الأكراد / قسد
    © REUTERS / Aboud Hamam
    أبعاد تهديد واشنطن لـ"قسد" إذا تحالفت مع الرئيس بشار الأسد
    حلقة اليوم من "البعد الآخر" تحاول تسليط الضوء على أبعاد هذه التصريحات من الأطراف كافة على الوضع في سوريا حيث قال المستشار بمجلس الوزراء السوري عبد القادر عبود "إن هذا التهديد الأمريكي يأتي بعد محاولات قام بها بعض القيادات الكردية في إطار مراجعة موقفهم وانتمائهم للدولة السورية وتحاول من خلاله أمريكا تعطيل جولات الحوار بين دمشق و"قسد".

    وأشار عزوز إلى تصريحات الأكراد حول الحوار وشروطه وحتى موقفها من المنطقة الآمنة، تأتي في إطار تذبذب التصريحات الكردية وتباين مواقفها. 

    من جانبه قال المتخصص في الشأن الكردي بيير رستم "إن الأمريكان يحاولون الاستفادة من وجود قوات سوريا الديمقراطية كحليف على الأرض في حين تحاول "قسد "الاستفادة من الدعم الأمريكي كورقة ضغط في حوارها مع الدولة السورية حول مسألة الحكم الذاتي". 

    ودعا رستم الدولة السورية إلى تفويت الفرصة على من يحاول أن يذهب بسوريا إلى مصير العراق حسب قوله في إشارة إلى ضرورة تفهمها لمتطلبات الجانب الكردي". 

    المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا…

    إعداد وتقديم: يوسف عابدين

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة الأمريكية, قسد, العراق, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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