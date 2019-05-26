"لم يترشح أحد"... ما مصير الانتخابات الرئاسية في الجزائر

وأشار قويدر إلى أن الحراك له دور مؤثر في كل ما تشهده الساحة الجزائرية، ولن يتخلى عن مطلبه بالتوجه نحو جمهورية ثانية يشرف عليها مجلس رئاسي توافقي تكون يداه نظيفة حسب قوله.
وأكد قويدر أن هذه الحالة ليست فراغا دستوريا بالشكل الكامل، وهناك فرصة للحل السياسي، وهو تأجيل الانتخابات كما يطالب الحراك لأنه وفقا للدستور فإن الشعب هو مصدر لكل السلطات.
من جانبه ذهب الكاتب والمحلل السياسي بوزيان مهامة إلى نفس الرأي فيما يتعلق بعدم الترشح حيث قال "إن عدم ترشح أي أحد للانتخابات الرئاسية المعلن عنها في الرابع من يوليو تموز المقبل جاء احتراما لرغبة الشارع الجزائري والحراك الوطني أو لقلة وزنهم في الشارع".
وطالب مهامة بدعم الجيش الوطني الجزائري وإجراء الانتخابات في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…
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