تداعيات فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة على "صفقة القرن"

في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها اسرائيل، بسبب فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم عقب انتخابات أبريل نيسان، وتصويت أعضاء الكنيست يوم الخميس الماضي، بحل البرلمان لتمهيد الطريق لانتخابات جديدة في 17 سبتمبر أيلول، عاد الحديث ليدور مجددا حول الإعلان عن الشق السياسي، لما يعرف بصفقة القرن، أو تأجيله.

وفي هذا الاطار يقول الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي "إن الشق السياسي لما يسمى ب صفقة القرن لا يحتاج إلى إعلان، لأنه تم بالفعل من قبل عندما تم الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وعندما تم الإعلان عن ضم الجولان ومحاربة وكالة غوث، والإعلان أنه لا يوجد مكان لدولة فلسطينية مستقلة".

من جانبه قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية أشرف العجرمي "إن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة يؤثر سلبا على الصفقة الأمريكية، لأنه بدون نتنياهو لا يمكن للأمريكان المضي قدما في هذه الصفقة".

فكيف يرى الفلسطينيون مؤتمر المنامة وتوقعاتهم لصفقة القرن بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا…

إعداد وتقديم / يوسف عابدين